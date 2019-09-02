不動產授信品質維持不錯！　房貸、建融壞帳率雙創20個月新低

▲根據統計，7月底房貸逾放比率0.2%，建築融資逾放比率持平在0.15%，雙創20個月來新低。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會公布7月房貸、建築融資貸款及逾放情況，其中房貸餘額達7兆1,833億元，逾放比0.2%、建築融資逾放比例持平在0.15%，雙雙創下20個月以來新低，顯示不動產市場逐步回穩，不動產授信品質維持不錯。

根據金管會銀行局統計，7月底房貸餘額為7兆1,833億元，高於6月底的7兆1,277億元；建築貸款餘額2兆2,634億，也高於6月底的2兆2,509億元。

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至於購置住宅貸款，7月底逾放金額144億2,400萬元，高於6月底的144億700萬元，而逾放比率為0.2%，與上月維持相同水準，一舉來到2017年12月以來新低水準。

另在建築融資方面，7月逾放金額有34億8,700萬元，較上月底的34億8,100萬元，呈現小幅增加趨勢，而逾放比為0.15%，不僅連4個月維持在0.15%，同時也是20個月以來的低點。

銀行局官員表示，觀察不動產逾放比，從4月到7月皆在在0.15%附近震盪，維持不錯，另在購置住宅貸款方面，從數據可見資產品質也維持不錯，整體來看，房貸和建築融資貸款逾放比皆維持在低檔。