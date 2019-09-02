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無薪假人數再創今年新高！　勞動部公布最新統計2257人

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▲基本工資審議會議結束，勞動部長許銘春主持會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲勞動部長許銘春表示將會盡力協助放無薪假的勞工提升職能。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（2）日公布截至8月底「勞雇雙方協商減少工時」（俗稱無薪假）最新數據，共計33家事業單位通報、實施人數達2257人，再創今年無薪假新高。

根據勞動部數據顯示，截至8月底勞資雙方協商減少工時的事業單位共計33家，實施人數2257人。回顧上期（8月15日）減少工時事業單位家數為26家，實施人數為2012人。其中，上期實施無薪假的事業單位中，目前停止實施者為3家，另新增10家，增減過後共新增7家，實施人數增245人。

請繼續往下閱讀...

勞動部指出，本次實施無薪假的事業單位大多是人數50人以下，實施期間未超過3個月，實施方式多為月休4天以下。

另外，勞動部長許銘春今日出席活動受訪時提到，無薪假的產生有產業面的問題或是業者本身經營的問題，再加上中美貿易戰的關係，造成今年減班休息也就是無薪假的數量增加，不過勞動部與經濟部都會共同研商。

許銘春說，針對這些無薪假的勞工，勞動部將會在他們休假期間幫助他們職能的提升，業者如果願意辦勞工的職能教育，勞動部都願意協助、補助，讓減班休息的員工，能再一次提升自己；她強調，勞動部可以做的，都會盡量來協助。
 

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