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Smart智富／債券泡沫

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　朱紀中

美國聯準會（Fed）決定採取所謂「預防性降息」後，資金瘋狂湧向債券市場，來自保險公司、養老基金的錢，大舉追價買進政府公債，在景氣不佳的歐洲尤其明顯，債券負殖利率狀況迅速蔓延。

5月德國10年期公債殖利率跌破零利率關卡，7月法國10年債跟進。丹麥第3大銀行「日德蘭銀行」（Jyske）甚至推出全球第1個負利率貼息房貸商品，提供客戶房貸利率為負0.5%的10年期貼息購屋貸款。拿房子跟銀行抵押借錢竟可以不用付利息！

如此離譜的生意會在歐洲出現，主因大量資金在市場尋找能夠提供穩定收益的商品。結果是基準利率相對較高的美國公債成為吸金神器，8月中，美國債券基金市場單週湧入115億美元申購量，美債雖有中國和俄羅斯2大賣家調節，但10年期公債殖利率仍一路滑落，使債券價格近10個月大漲10%，超越先前最後一波量化寬鬆貨幣政策（QE）帶動的債券泡沫行情。

當債券泡沫化大漲，殖利率是否會因環境變化而突然反轉？建議大家應嚴守投資紀律，碰到投資組合大漲就應思考是否要做資產再平衡了。

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