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阿根廷貨幣狂貶、外匯存底縮水　當局緊急啟動資本管制

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▲阿根廷自2日開始實施資本管制以防止外匯存底流失和債務違約。（圖／路透）

▲阿根廷自2日開始實施資本管制以防止外匯存底流失和債務違約。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

阿根廷披索（Peso）嚴重貶值、經濟前景堪憂，以及政局動盪之時，當局緊急宣布，自2日開始實施資本管制以防止外匯存底流失和債務違約。

據《彭博》報導，阿根廷央行要求出口商在5天內匯回外匯收益，而且必須經過該央行同意才能在外匯市場中購買美元。除了貿易商外，一般阿根廷國民1個月最多只能換1萬美元（約新台幣31.6萬元），非居民購買美元的上限是1千美元（約新台幣3.1萬元）。

請繼續往下閱讀...

阿根廷政府現已來到風雨飄搖之際，貨幣危機越演越烈，該國央行為了償還短期債券和阻止披索進一步貶值，僅8/29與30兩日，就消耗了30億美元（新台幣約948.6億元）外匯儲備，如果情勢惡化，外匯儲備將會耗盡，目前外匯存底已低於150億美元（新台幣約4743億元），情勢岌岌可危。

該報導指出，現任總統馬克里（Mauricio Macri）初選失利，10月27日大選恐將面臨強勁挑戰，市場不確定性大增、恐慌情緒蔓延，阿根廷披索自8月11日馬克里初選挫敗以來大跌25％，隨著倒債的可能性增加，利率也迅速攀升，該國反對黨稱，阿根廷即將進入違約狀態。

對於馬克里來說，重啟資本管制也是不得已之舉，3年前他承諾要放鬆經濟管制，剛開始大量投資湧入該國，不過隨著財政和經常帳赤字擴大， 投資人恐慌出逃，披索也應聲下跌。

不過，雖然阿根廷經濟情勢危急，國際貨幣基金組織（IMF）表示，在這段艱難的時間裡，將會與該國站在一起保護匯率的穩定。

此外，惠譽（Fitch Ratings）將阿根廷的債券評為RD（限制性違約）；標準普爾（Standard and Poor’s）將其評為CCC-；穆迪也給出Caa2，三大評級機構皆認為該國違約機率相當高。

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