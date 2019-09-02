總中獎率歷年最高！中秋應景刮刮樂「平均2張中1張」　最高獎金10萬有200個

▲台彩推中秋主題刮刮樂「嫦娥發紅包」，最高獎金10萬元多達200個，總中獎率50.1%。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的中秋節即將到來，台灣彩券公司今（2）日推出中秋佳節主題刮刮樂「嫦娥發紅包」，最高獎金10萬元多達200個，總中獎率50.1%，也是歷年台彩公司發行的中秋主題刮刮樂中獎率最高的一款，另外同步上市的「幸運開獎機」，頭獎200萬元共有5個，這2款刮刮樂獎項超過376萬個，總獎金逾13億元，要讓彩迷在中秋團聚歡樂時刻一起趣味刮獎、做公益。

為與彩迷歡度中秋，台彩今天推出2款刮刮樂，「嫦娥發紅包」刮刮樂每張售價200元，是全新的中秋主題遊戲，票面上滿月高懸，俏麗Q版嫦娥手捧滿滿紅包、以及可愛玉兔相隨自皎潔夜空翩然而下，還有B.B.Q烤肉及月餅等中秋元素，營造充滿中秋佳節的快樂氛圍。

請繼續往下閱讀...

台彩表示，該款獎金結構規劃別具心意，除了最高獎金規劃200個10萬元之外，總中獎率高達50.10%，也是歷年台彩公司發行的中秋主題刮刮樂中獎率最高的一款，等於平均每兩張就有一張中獎，滿足民眾期待的刮獎小確幸。

另外同步上市的「幸運開獎機」每張售價200元，是一款模擬樂透玩法與開獎機的益智延長型刮刮樂，頭獎200萬元共有5個，總中獎率30.03%，票面以樂透開獎機搭配五彩繽紛的樂透開獎球，猶如幸運中獎號碼即將開出，相當具有刺激感。

台彩指出，這款刮刮樂共有15個「幸運號碼」可以刮開對應第1局到第6局遊戲中的「您的號碼」，即可依各局對中幸運號碼個數獲得對應獎金，總獎項超過199萬個，總獎金逾8億元，喜愛益智延長型刮獎兼鬥智特性的彩迷千萬別錯過。