勞動基金7月獲利261億　今年以來大賺3244億...新舊制勞退、勞保基金報酬率皆逾8%

▲勞動部勞動基金運用局今（2）日公布，勞動基金108年截至7月底獲利3245億元。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（2）日公布截至7月底投資績效，雖有中美貿易戰、日韓貿易戰和新興國家央行持續釋出寬鬆政策交互影響，但勞動基金投資全球金融市場收益數仍達3244.6億元，收益率8.21%。

勞動基金局表示，7月份整體基金收益較6月份增長261.8億元。其中勞保基金今年截至7月底收益數達613億元，收益率9.07％。而新制勞工退休基金，收益數達1825億，收益率 8.02％。舊制勞工退休基金，收益數786.9億元，收益率9.27%

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勞動基金包含新、舊制勞退基金、勞保基金、就保基金、職災保護專款和積欠工資墊償基金等六大基金。

勞動基金局指出，今年以來，金融市場雖然面臨中美貿易爭端不斷、英國硬脫歐及美債長短天期殖利率倒掛趨勢蔓延，進而對全球經濟景氣產生影響，致使國際金融市場大幅波動，但全球主要國家為免陷入經濟衰退疑慮，紛紛採取預防性寬鬆貨幣政策，甚至規劃將祭出財政刺激政策。

勞動基金運用局提到，隨著中美貿易爭端、各國貿易保護主義興起及地緣政治風險升高情勢下，已出現經濟放緩跡象，雖然各國已逐步採取預防性刺激政 策，但市場仍存在許多隱憂。勞動基金運用局後續將持續觀察美國對各主要經濟體的貿易政策走向、歐元區政經風險及國際經濟前景等變數，審慎調節投資步伐，以獲取基金長期穩健收益。