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癮君子無奈！暫時不納管　加熱式菸處境繼續尷尬

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▲▼加熱式菸。（圖／記者吳靜君攝）

▲衛福部、財政部暫時不納管加熱式菸品，加熱式菸的地位持續尷尬。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

衛福部、財政部遭批評，在加熱式菸品上互踢皮球，財政部表示，衛福部已經表明立場，基於考量維護青少年身心發展以及國人健康，暫時不納管加熱式菸，但是衛福部也強調會因會觀察國際的情況進一步處理。

外界質疑，即使政府的態度「暫不納管」，但是市面上不乏買到加熱式菸的管道，除了臉書、網路通路甚至還有實體通路，民眾都可以買到加熱式菸。

請繼續往下閱讀...

「伸頭一刀、縮頭一刀」，外界、業者希望，政府可以給予加熱式菸一個「明確的法規」，而不是口頭說不行，卻又隨手可得加熱式菸品，無法可管「尷尬的處境」，到底誰要查緝？誰來取締？而非處在民眾攜帶入境，則可能會被扣留；但是在國內又可以隨時可以取得的灰色地帶。

而7月18日衛福部在回應「公共政策網路參與平台」上表示，各面向探討政策、法源、實務運作情形，並考量目前國際實證報告與各國研究，決定不參採提案人之訴求，未來仍會持續蒐集世界衛生組織及含美國、英國、澳洲等各國研究及作法，分析更客觀之各項意見，作為未來政策擬定的參考。

財政部的立場，就是也就依據這個結論，來做未來是否繼續修法的可能性討論，簡而言之，衛福部、財政部要修法的可能性極低。所以，目前就是民眾或者業者夾帶或者進口加熱式菸品或其相關的附屬產品，會被海關扣留，已經遭扣留的煙彈達4萬多條、加熱式菸器達到2,000組；但是已經在國內這些販售，外界質疑「無法可管」的加熱式菸品，財政部指出，據知衛福部也有依菸害防制法管理過。

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