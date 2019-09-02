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中經院：採購經理人指數連4個月緊縮　非製造業經理人指數8月該旺不旺

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▲▼中研院公布最新PMI。（圖／記者余弦妙攝）

▲中研院公布最新PMI。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華經濟研究院今（2）日公布8月PMI（製造業採購經理人指數），經過季節調整後，微幅攀升0.2個百分點至48.2%，但這已經是連續第4個月呈現緊縮；另外NMI（非製造業經理人指數）已連續6個月呈現擴張，但本月指數回跌1.8個百分點至53.1%。

中經院指出，全體製造業經過季調後「新增訂單指數」已連4個月呈現緊縮，不過緊縮速度趨緩，指數回升0.7個百分點至48.9%；另外「生產數量指數」續揚1.4個百分點至51.7%，連續第2個月呈現擴張；「人力雇用數量指數」僅維持1個月擴張，本月隨即回跌1.8個百分點轉為緊縮，指數為48.3%。

請繼續往下閱讀...

而全體製造業的「存貨指數」微幅攀升0.3個百分點至46.1%，已連續第4個月呈現緊縮；「未完成訂單指數」已連續5個月緊縮，且指數續跌0.6個百分點至44.2%；最後「未來六個月展望指數」已連續4個月緊縮，且指數回跌4.8個百分點至44.5%。

而中經院也提到，全體非製造業「商業活動指數」已連續6個月呈現擴張，僅本月指數回跌4.6個百分點至51.5%，是2019年3月以來最慢擴張速度；「新增訂單指數」（新增簽約客戶或業務）已連續6個月擴張，但指數回跌4.3個百分點至50.4%，也是2019年3月以來最慢擴張速度。

而「未完成訂單指數」（工作委託量）指數已連續呈現4個月呈現緊縮，且本月指數續跌0.9個百分點至46.4%；「未來六個月展望指數」僅維持1個月的擴張，本月隨即回跌6.1個百分點至44.9%，為2019年2月以來最快緊縮速度。

中經院指出，在非製造業的部份，本來預估8月份會相對比較旺，但卻是回跌了1.8個百分點，非製造業包含了零售食品業，8月有中元節的加持照理說應該會促進內需，但從數據上來看卻沒有增長，主因有可能是因為製造業的不樂觀影響到非製造業。

不過，中研院說，因受到中美貿易戰的影響，在下半年度來說，或許在訂單方面無法大幅增長，但整體經濟來看還是可以抱持樂觀的態度，因為台商回流還是可以為台灣帶來不小的加分效果。

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