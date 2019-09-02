元晶業績大進補　台灣最大民營太陽能電廠順利運轉

▲元晶義竹太陽能電站空拍。（圖／元晶提供）

記者姚惠茹／台北報導

元晶（6443）6月底興建完工的嘉義義竹太陽能電廠已經在7月順利併電試運轉，安裝容量達70MW為目前台灣最大的民營太陽能電廠，預計年發電達1.02億度電，可以供應2.8萬戶家庭全年用電量，可望為元晶第4季業績進補。

義竹太陽能電廠業主為國際知名基金，並選擇與台灣最大模組供應商元晶太陽能共同合作，採用優質的抗鹽害、高濕及高溫太陽能模組板，是元晶模組神盾級的高階產品，且案場安裝施工亦是由國內團隊所負責。

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元晶表示，在電廠的開發過程中，相關的環保與保育團體也都參與提供意見，廠址內不但保留了30%的生態保留區做生態保育，還設立了一個綠能教育中心回饋地方，未來將負責綠能與節能減碳觀念的推廣，將成為兼顧綠能與保育的能源轉型典範。

據悉，義竹太陽能電廠落成只是這波能源轉型的序曲，受到政策的激勵加上公家標案相繼的開出，明年起太陽能大型地面電站將陸續開工並投入發電行列，相關太陽能製造與電線電纜、安裝工程產業都可望受惠。

預計大型公家標案陸續開工案場就有彰化崙尾東區360MW、台糖太陽能三縣市專區500MW、鹽田魚電共生350MW、台東知本專區200MW、屏東太陽能不利耕作專區800MW以及台糖11座滯洪池150MW等，總體太陽能模組需求有相當機會超過3GW，將為太陽能產業挹注動能。

法人進一步指出，部分太陽能製造業領導廠商確實已經感受到訂單需求持續加溫，其中像是元晶太陽能近期就有一個大型訂單正在議約中，訂單數量龐大，將佔明年元晶產能達4成，市場人士認為近期可望完成並公布好消息，將為明年整體太陽能產業搶先開出紅盤。