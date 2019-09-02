　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

王子麵母公司味王斥資上看8億元　打造「華人醬油」搶攻歐美外銷商機

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲味王股份有限公司總部。（圖／記者湯興漢攝）

▲味王股份有限公司總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

以「王子麵」聞名的食品大廠味王，持續在國內擴大投資，為配合新產品開發，規劃近五年內投資6至8億元擴充產線及廠房，包括醬油廠壓榨棟建廠及規劃新配棟，將以口味偏甜的華人醬油，搶攻歐美外銷市場。

味王醬油在國內市占排名名列前茅，陳恭平指出，為提高醬油廠效能，內部規劃四階段規劃、陸續淘汰舊醬油廠設備，第一階段壓榨豆設備更新，已申請使用執照， 同時規畫新調配棟，以配合未來新產品開發。

請繼續往下閱讀...

依照味王規劃，目前醬油廠月產能約20萬打，設備汰舊換新並擴產後，月產能上看30萬打；醬油產品目前占整體營收比重約8%，公司目標希望提升至10%，隨著產能增加，希望將市占率從現有的一成再提高。

健康飲食風潮近年席捲全球，帶動歐美市場對於醬油的需求，但目前歐美市場以日式的調味醬油如香菇醬油為大宗，市場上缺乏口味偏甜的華人式醬油，而釀造技術一直是味王的強項，待醬油廠完成分階段汰舊換新後，預計2020年量產。

味王主管表示，「歐美市場對醬油的接受度起來了，他們發現化學醬油對身體健康有不良影響，慢慢發現純發酵醬油的好。」而醬油釀造技術一直是味王的強項，市面上的調味醬油像香菇醬油，都是日本醬油，但沒有華人式、口味偏甜的醬油，這是市場缺口，也是味王搶攻歐美市場的利基。

ET快訊
中和店停車「1小時100」！網狂推爆「求全台跟進」　好市多回
阿嬌老公被爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖流出…他怒轟：在台灣
男星爆劈腿想玩3P「鹹濕音檔」瘋傳　女友懷孕逼拿掉：要生自己
女歌手演唱會辣舞…下秒「舞台煙火爆炸」！射穿腰部當場身亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

重啟核四無望？台大醫院前副院長打臉：「燃料棒根本不是問題！」

生活小確幸、桶裝瓦斯降價了！小家庭月省36元、小吃店月省270元

影／蘋果神秘新功能搶先曝光！藍牙追蹤器可定位：「不怕丟鑰匙了！」

影／加油小確幸來了！下周油價出爐　汽、柴油價格明起各調降0.1元

蘋果新品還沒登場關稅先來了　分析師：恐增加5億美元成本

台積電支持青年世代研發再生包材　推動網購包裝革命勇奪全國亞軍

傳統機車行升級轉型　經濟部主打三好政策全台走透透

投資台灣正夯！自動販賣機霸主金雨斥資3億　打造智慧化產線助攻營運

因應中美貿易戰擴大亞洲網絡　陽明海運新增日本－泰國航線

國賓川菜廳改裝十月開幕　營運走穩盤中股價翻紅

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

「肝」我屁事！熬夜並不會爆肝？ 專家破除迷思...揪出真兇竟是它

寵著養！小豬、愷樂站台演唱會　 C.T.O唱完把老闆「扛起來往上拋」超嗨

愷樂：我要去小巨蛋旁邊賣ㄧㄣˊ...　 「斷句太慢」羅志祥歪樓

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

總中獎率歷年最高！中秋應景刮刮樂「平均2張中1張」　最高獎金10萬有200個

中經院：採購經理人指數連4個月緊縮　非製造業經理人指數8月該旺不旺

癮君子無奈！暫時不納管　加熱式菸處境繼續尷尬

王子麵母公司味王斥資上看8億元　打造「華人醬油」搶攻歐美外銷商機

億光大獲全勝　澳洲高等法院判定日亞化專利無效

投資台股別追高！投信：等震盪後低接潛力股　可留意明年5G行情

香港財經數據下滑　謝金河：香港累了！　

雲端最有錢／「川普之亂」嚇壞投資人　債券價飆翻天

元晶業績大進補　台灣最大民營太陽能電廠順利運轉

第一份工作怎麼選？　網友一面倒選汐止NB廠「這家大公司」

前桃猿洋投道恩斯遭強襲球擊中臉部　當場趴地送醫檢查

「0積蓄」靠補助金養11孩…一家吃罐頭發育　媽嗆：我們很幸福

酒後續攤跳舞拒盤查　罵警「幹X娘」...快打部隊帶走8人

快訊／台中男與友人溪邊戲水！離奇水中掙扎秒消失　警消急搜救

莊智淵喊退出國家隊　體育署有信心慰留　

快訊／湖北開學日爆血案！　嫌犯「持刀闖入狂砍」10名小學生受傷

英華學生拿紅布遮右眼...要求「坐下來談」！　香港多間學校響應罷課行動

他被樓下「午夜怪聲」困擾1年！網秒懂大呼：還有珠子掉地板聲…專家神解答

「還我同學去上課」學生團體突襲香港經貿辦　聲援東華被捕港生

驚傳恐怖外送員騷擾女顧客　兩大美食外送平台出面回應

財經熱門新聞

台積電秋季搶才　年底前報到加發..

第一份工作怎麼選？　網友一面倒..

加油小確幸來了！下周油價出爐

桶裝瓦斯降價了！小家庭月省36..

謝金河：香港累了！

女懷孕退學獲救　報恩咖啡店竟意..

重啟核四無望？台大醫院前副院長..

億光大獲全勝　澳洲高等法院判定..

防純網銀搶才　金融業要給資科人..

金融科技園區　成績驚人

元晶業績大進補　台灣最大民營太..

鴻海1.6兆負債被放大檢視　財..

華映確定大量解僱2100名員工..

加熱式菸處境　持續尷尬

更多熱門

相關新聞

地震強襲！喜互惠醬油飲料掉滿地

宜蘭外海8日清晨5時28分芮氏規模6.0地震強襲，各地紛紛傳出零星災情；位於宜蘭的喜互惠量販店站前店內商品也被震得東倒西歪，部分調味料還從貨架上被震落，甚至就連天花板的輕鋼架也崩塌，店內一片狼藉。

台南婆婆端芒果問「要配飯嗎」她傻住

為何台灣人「不能沒醬油」？3特點完勝

被醬油濺全身　她衣服全毀怒：擊敗耶

男犯錯她特製超狂晚餐　萬人噁吐

關鍵字：

王子麵味王醬油

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

兒「人肉核彈」重擊！她痛暈…醫：這器官沒救了

少女吸電子菸3年　肺部感染險喪命

好市多中和店將實施新政策　網推爆

木工師嘆薪資30年凍漲！網傻：10天抵我1個月

貧女苦讀上嘉女　教育部長送書桌

「玲玲、劍魚、法西」3颱可能接力生成　周三起變天

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

雞排店打外送員　總部：解除加盟

911調度員冷回閉嘴！她求救仍溺斃

《德魯納》大結局金秀賢只出現10秒

警把18歲女孩銬在後座輪流上　緩刑5年

軍校生月台立正握拳！長髮妹羞：想搭訕

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

正妹賣「海鰻魚」　下秒狂飆海豚音

更多

最夯影音

更多

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶

速龍衝太子站...車廂內狂揮警棍　港警稱示威者先攻擊：適當武力

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面