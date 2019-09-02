王子麵母公司味王斥資上看8億元　打造「華人醬油」搶攻歐美外銷商機

▲味王股份有限公司總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

以「王子麵」聞名的食品大廠味王，持續在國內擴大投資，為配合新產品開發，規劃近五年內投資6至8億元擴充產線及廠房，包括醬油廠壓榨棟建廠及規劃新配棟，將以口味偏甜的華人醬油，搶攻歐美外銷市場。

味王醬油在國內市占排名名列前茅，陳恭平指出，為提高醬油廠效能，內部規劃四階段規劃、陸續淘汰舊醬油廠設備，第一階段壓榨豆設備更新，已申請使用執照， 同時規畫新調配棟，以配合未來新產品開發。

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依照味王規劃，目前醬油廠月產能約20萬打，設備汰舊換新並擴產後，月產能上看30萬打；醬油產品目前占整體營收比重約8%，公司目標希望提升至10%，隨著產能增加，希望將市占率從現有的一成再提高。

健康飲食風潮近年席捲全球，帶動歐美市場對於醬油的需求，但目前歐美市場以日式的調味醬油如香菇醬油為大宗，市場上缺乏口味偏甜的華人式醬油，而釀造技術一直是味王的強項，待醬油廠完成分階段汰舊換新後，預計2020年量產。

味王主管表示，「歐美市場對醬油的接受度起來了，他們發現化學醬油對身體健康有不良影響，慢慢發現純發酵醬油的好。」而醬油釀造技術一直是味王的強項，市面上的調味醬油像香菇醬油，都是日本醬油，但沒有華人式、口味偏甜的醬油，這是市場缺口，也是味王搶攻歐美市場的利基。