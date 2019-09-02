香港財經數據下滑　謝金河：香港累了！　

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者陳心怡／台北報導

香港「反送中」抗爭延燒數月，情勢越演越烈，對此，財信傳媒董事長謝金河今（2）日在臉書以「香港累了！」發文，點出香港近期出爐的各項財經數據，都是下滑的，他認為，香港的抗爭，愈來愈充滿火藥味，下一代會如何？牽動世局的敏感神經。

謝金河臉書指出，這個假日，大家都看到香港民眾的抗爭，香港特首林鄭月娥不斷邀請香港有影響力的仕紳共商對策，但似乎都無解。林鄭最近透過對話平台，刊出「大家都累了，對話找出最好？」，語氣懇求，但也很無奈。

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謝金河列舉出香港各最新各項數據：七月名牌精品銷售下滑24.4%，藥品化妝品跌16.3%，電器耐久財貨跌17.4%，整體零售業下滑11.4%，這是連續第6個月的下跌。

航空業部分，七月到港旅客519.7萬人次，減少4.8%，其中，短程旅客少6%，其中台灣旅客少11.8%，南韓少20.9%，影響最大。長途旅客少4.4%，其中澳洲少11.8%，法國少6.9%，比較顯著。

出口則是連9個月衰退，七月出口跌5.7%，其中對美國出口下滑10.3%，全年出口預計下跌逾9%，預計這個情勢在8月會進一步下滑。

至於香港股市，從最高點跌下來，已經跌了近8000點，香港本地財團股，像李嘉誠的長和集團從108.9跌到64.3港元，恆隆從35.9跌到18.62港元，李兆基的恆基地產從56跌到35.5港元，新鴻基地產從142跌到105港元，可以想見香港本地財團受到了衝擊有多大。

謝金河表示，香港的抗爭愈來愈充滿火藥味，當川普出面警告解放軍在邊境集結，李嘉誠刊登「黃台之瓜，何堪再摘？」都可以看出香港正處於緊繃狀態，下一代會如何？牽動世局的敏感神經！

▼香港特首林鄭月娥臉書日前貼出圖片，「大家都累了，對話找出最好？」希望為反送中運動尋求解套方式。（圖／翻攝自林鄭月娥Carrie Lam臉書）