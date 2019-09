海邊烤肉「用沙掩埋」餘火　5歲童一腳踏入…腳底整片破水泡

▲男童遭沙灘火坑燙傷。(圖/翻攝自臉書/Kristina Willmore)



記者張方瑀/綜合報導

中秋假期即將到來,許多人會選擇在自家陽台、河堤或是海邊烤肉慶祝,但事後的垃圾處理非常重要。英國一名5歲男童日前跟著家人到海邊玩時,不慎一腳踩入埋在沙堆裡的火坑,母親嚇得立刻把他抱起泡在海水裡,轉送醫院燒燙傷病房後,至今仍在休養,無法走路。他的母親表示,該區很多人會在沙灘烤肉,那個火坑也確實是有人烤肉玩直接用沙掩埋所留下的。

年僅5歲的布里格斯(Oliver Briggs)日前跟著家人到伯恩茅斯(Bournemouth)的海邊玩,沒想到他竟一腳踏進還在冒煙的沙坑裡,痛的他立刻尖叫。布里格斯的母親克莉絲汀娜(Kristina Willmore)聽到哭喊聲立刻衝上前,把布里格斯抱到海水裡泡著,接著再轉送到醫院的燒燙傷病房。由於傷勢太過嚴重,醫護人員只能把右腳底的巨大水泡割破後,再用繃帶全部包紮起來,布里格斯右腳至今還不能落地。

