海邊烤肉「用沙掩埋」餘火　5歲童一腳踏入…腳底整片破水泡

▲男童遭沙灘火坑燙傷。（圖／翻攝自臉書／Kristina Willmore）



記者張方瑀／綜合報導

中秋假期即將到來，許多人會選擇在自家陽台、河堤或是海邊烤肉慶祝，但事後的垃圾處理非常重要。英國一名5歲男童日前跟著家人到海邊玩時，不慎一腳踩入埋在沙堆裡的火坑，母親嚇得立刻把他抱起泡在海水裡，轉送醫院燒燙傷病房後，至今仍在休養，無法走路。他的母親表示，該區很多人會在沙灘烤肉，那個火坑也確實是有人烤肉玩直接用沙掩埋所留下的。

年僅5歲的布里格斯（Oliver Briggs）日前跟著家人到伯恩茅斯（Bournemouth）的海邊玩，沒想到他竟一腳踏進還在冒煙的沙坑裡，痛的他立刻尖叫。布里格斯的母親克莉絲汀娜（Kristina Willmore）聽到哭喊聲立刻衝上前，把布里格斯抱到海水裡泡著，接著再轉送到醫院的燒燙傷病房。由於傷勢太過嚴重，醫護人員只能把右腳底的巨大水泡割破後，再用繃帶全部包紮起來，布里格斯右腳至今還不能落地。

Horrific burns of boy who stood on abandoned BBQ at busy beach https://t.co/IgV6RwtNn4 — The Sun (@TheSun) September 1, 2019

克莉絲汀娜說，很多人會在該沙灘烤肉，他並不反對這樣做，但應該限制在某些區域，或是要求必須把火熄滅，並將垃圾帶離沙灘。「聽到他的尖叫聲，直覺就是出事了，我趕緊把他抱進海水裡，泡了近半個小時後才叫計程車去醫院，」回想起兒子燙傷的經過，克莉絲汀娜仍心有餘悸，「現在開學了，但我不能讓他回學校，除非他能自己下床走路。」

當地政府呼籲，不要隨意用沙子掩蓋未熄滅的火，因為沙子能夠繼續保持火的熱度，且更難讓人發現，就容易發生類似的意外。專業救護人員也建議，不要隨意利用海水來浸泡燒燙傷，因為海水中含有大量細菌與微生物，若是有傷口就會造成感染，最好的方法還是用開水，嚴重的話也要立刻送醫。

生火了！連我媽都用到發光