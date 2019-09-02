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雲端最有錢／「川普之亂」嚇壞投資人　債券價飆翻天

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新聞節目中心／綜合報導

貿易情勢的多變，投資人對資金充滿隱憂，市場持續增加防禦資產部位，其中又以高評等的政府公債提供較佳防禦力，也最受投資人青睞，防禦配置推動美國政府債券型基金表現居前，8月上漲3.0%，全球債券型基金本月上漲1.86%、美國高收益債基金上揚0.9%。而債市大漲，直接反應在單純連動資產價格的債券ETF表現，據投信投顧公會統計到8月28日為止，國內掛牌的85檔原型ETF，平均報酬率提高到15.9%，遠高於加權報酬指數約12%的表現。

今年32歲的邱威龍，靠著固定投入債券型基金，光配息每月就替自己額外加薪1萬6千元，明年開始甚至可以靠債券配息輕鬆繳房貸，被問到有什麼秘訣，邱威龍覺得自己只是做對了一件事-「提早做好退休規畫」。

南台科技大學財金系助理教授朱岳中，早在2002年政府還未開放投資陸股之前，就到香港開戶買中國大陸ETF，2007年高點賣出大賺1倍。投資陸股17年的朱岳中認為「現在行情變化太大，多空都不好做」 。目前朱岳中僅續抱之前買進的ETF賺配息，正等待下一個買點出現。這一波的債券，基金到底應該怎麼配置?仔細收看雲端最有錢第54集節目喔!

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》每周一下午12點至1點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一下午12點至1點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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