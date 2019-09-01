重啟核四無望？台大醫院前副院長打臉：「燃料棒根本不是問題！」

▲台大醫院前副院長王明鉅今（1）日在臉書發文表示，重啟核四「燃料棒根本不是問題」。圖為台電核四廠。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜拋出「重啟核四」議題，外傳核四第四批燃料棒上月底就被外運至美國，廠內無法達到滿載872束要求，重啟核四看似無望；不過，台大醫院前副院長王明鉅今（1）日在臉書發文表示，重啟核四「燃料棒根本不是問題」，這是民進黨政府故意誤導不知情民眾的話術。

依據王明鉅臉書，他認為核四如果決定重啟，在燃料置入反應爐前還有很多測試須重做，此時再把外送的燃料棒運回或再買新的燃料棒，只是要多花些冤枉錢，時間絕對綽綽有餘，還要大家「不要被核四燃料棒外送核四廠就不能重啟的謊言騙了！」

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「在以核養綠的公投通過廢除電業法95條1項之後，不斷地繼續將核四燃料棒送到美國去，是明明白白浪費國營事業台電公司資產，傷害台電利益的作為。」王明鉅指出。

王明鉅表示，作出決定的人，無論未來會不會受到法律的制裁，相信絕對躲不過歷史的批判。

針對核四燃料棒外運議題，台電表示，先前預估核燃料拆解與外運費用約為新台幣6.9億元，待燃料棒全數運出後，每年可節省約1.4億元的維護與保管費用，估計運出後5年就能攤平成本。