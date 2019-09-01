國內首座「金融科技創新園區」滿週年　繳出漂亮成績單

▲國內首座金融科技創新園區將滿週年（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

金管會、金融總會推動設立國內首座「金融科技創新園區」將在本月(9月)滿週年。園區確實也繳出漂亮的成績單，據了解，園區孕育出1家即將登錄創櫃板的新創公司及4家公司將加入金融監理沙盒，試驗內容包含支付、投資理財與眾籌等。

金管會為推動國內金融科技發展攜手金融總會，匯集國內、外金融科技產、官、學、研多方資源，去年9月中建立國內第一座聚焦金融科技產業與生態發展的「金融科技創新園區」（FinTechSpace），整合空間場域、輔導服務與金融科技開放API等資源，推動金融科技共創生態系，加速國內機構創新發展，進而加速國內科技與校園科技創新人才進入金融科技產業。

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金融科技創新園區在這一年內，確實繳出漂亮的成績單，根據金融總會的統計，園區共吸引新創團隊76家進駐園區，包含47家國內新創團隊、6家國際新創團隊、9家企業實驗室、12家校園課程合作、1家國際加速器與1家國際交換進駐。新創團隊的業務性質，包括智能理財、借貸、支付、法遵科技、保險科技及區塊鏈等。

值得注意的是，園區也孕育出1家新創公司今年將要登錄創櫃板(安永金融科技)、5家公司獲得超過百萬美元投資、11家市值突破億元、以及19項金融科技專利申請，其中7項獲證。另外，也將4家加入金融監理沙盒，其中1家申請試驗支付業務，2家申請投資理財業務，1家申請眾籌業務。

推動金融科技，台灣發展愈發蓬勃。金融總會表示，今年底舉辦的第2屆「金融科技展」規模可望超越去年（首屆），目前為止，已經登記有186家企業，共計394攤，其中金融機構的攤位數已經達228攤；相較於去年的總攤位數286攤、金融機構140攤大幅增加外，還可望繼續擴大規模。

▼金融科技創新園區。（圖／資料照）