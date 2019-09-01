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加油小確幸來了！下周油價出爐　汽、柴油價格明起各調降0.1元

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▲台灣中油公司今（1）日宣佈下周油價，想加油的民眾不妨再等等才能省荷包。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣中油公司今（1）日宣佈下周油價，想加油的民眾不妨再等等才能省荷包。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易衝突情勢升高，近期國際油價持續波動，台灣中油公司今（1）日宣佈最新油價，汽、柴油零售價格每公升約各調降0.1元；以95無鉛汽油為例，每公升零售價格將來到每公升28元，想要省荷包的民眾，加油不妨再等等。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.5元、95無鉛汽油每公升28元、98無鉛汽油每公升30元、超級柴油每公升24.3元。

請繼續往下閱讀...

台灣中油表示，本週國際油價受中國對美國貿易談判立場轉趨強硬，中美關稅壁壘情況惡化等因素影響而下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶59.12美元，較前週59.47美元下跌0.35美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.046元，國內油價依公式計算跌幅為0.35％，本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調降0.1元，足額調整。

台灣中油表示，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。
 

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