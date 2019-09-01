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人物專訪／亞果生醫完成公開發行　執行長謝達仁一路走來靠創業信念

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▲亞果生醫執行長謝達仁。（圖／記者姚惠茹攝）

▲亞果生醫執行長謝達仁。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／高雄報導

亞果生醫（6748）正式在8月5日完成公開發行，執行長謝達仁說，創立亞果的第一天就設立公發的目標，雖然按照5年前的規劃，公發的時程有延後，但終於一一實現對原始股東的承諾，並分享亞果在多管齊下的產品審查計畫，接下來將會陸續有好消息傳出。

回首創業之初，謝達仁認為自己具備的創業特質就是「不滿於現狀」和「自我感覺良好」，因為不滿於現有的東西，所以想要精進研發，並因為自我感覺良好，看到一個機會，決心投入新的技術，那就是全球生技產業的狂飆，讓他一腳踩入創業投資的開始。

請繼續往下閱讀...

謝達仁當年在紐約州立大學攻讀博士學位，返台就在高雄醫學院生物系暨醫學研究所專任教職，不僅待過動科所、生策會等產學機構，也擔任過雙美生科總經理、普力德生技總經理，甚至自己創業生橋生物科技投資顧問公司，可以說在創立亞果生醫之前，已經擁有豐富的產官學研經驗。

▲亞果生醫執行長謝達仁。（圖／記者姚惠茹攝）

▲亞果生醫執行長謝達仁。（圖／記者姚惠茹攝）

謝達仁分享，當年在農科院動科所做深海魚類的膠原蛋白研究，不僅做出知名度，甚至因此進入業界擔任雙美生科總經理，並在因緣際會之下，使用「超臨界二氧化碳流體」的技術，破解傳統膠原蛋白萃取的問題，藉此邁向創立「亞果生醫」的創業之路。

當年十字軍東征尋找的聖杯，至今在業界被形容為大家一直在找，卻仍未找到的創新科技，而在生醫材料界尋找的就是清洗細胞，卻又不會破壞膠原蛋白結構的「聖杯技術」，謝達仁說，自己透過「超臨界二氧化碳流體」技術成為第一個實現夢想的人。

謝達仁說明，亞果生醫運用「超臨界二氧化碳流體」技術清洗動物細胞組織，把豬的皮、眼角膜、軟骨、血管、神經、氣管、輸尿管、心臟、腎臟、肝臟等，做為人體組織工程的「細胞支架」，做為取代人體器官之用，並已經完成全球首例為吉娃娃犬成功移植人工眼角膜的成功案例。

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