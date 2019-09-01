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蘋果新品還沒登場關稅先來了　分析師：恐增加5億美元成本

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▲蘋果自今天起面臨加徵關稅的問題，美系分析師認為蘋果可能因此增加的關稅額外成本上看5億美元。。（圖／路透）

▲蘋果自今天起面臨加徵關稅的問題，美系分析師認為蘋果可能因此增加的關稅額外成本上看5億美元。。（圖／路透）

記者林淑慧／台北報導

蘋果將於美國時間九月十日（台北時間十一日凌晨）舉行秋季新品發表會，不過外媒指出受到中美貿易戰波及，蘋果自今天起面臨加徵關稅的問題，美系分析師認為蘋果可能決定自行吸收新一波關稅，額外成本上看5億美元。

美國貿易代表辦公室已宣佈，自九月一日起分批對價值3000億美元的大陸輸美商品加徵關稅，包括智慧手錶、藍牙耳機、平板電視和多種鞋類之關稅，從由原本的10%提高至15%，將加重AirPods和Apple Watch的關稅成本。

請繼續往下閱讀...

依據CNBC報導，對於美方加徵的新一波關稅，蘋果可能因此增加5億美元的關稅成本，公司方可能決定自行吸收，預料將對蘋果獲利有所影響。

另外，蘋果將在台北時間九月十一日凌晨發表新品，而今年發表會的主視覺是一顆五色的蘋果，分析師認為可能暗示新一代代iPhone將有新色款，而依照慣例蘋果將在發表會一周以後開賣新品，台系供應鏈正積極出貨首波訂單。

針對蘋果新機，依據科技網站報導，新機特色包括啟用矩形相機模組，其中iPhone 11主相機為雙鏡頭，另兩款為三鏡頭設計，另採用A13處理器，台廠包括台積電、大立光等供應鏈可望優先受惠。

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