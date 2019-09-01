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台積電支持青年世代研發再生包材　推動網購包裝革命勇奪全國亞軍

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▲台積電發佈最新企業社會責任電子報，記錄由跨校學子組成的Package Plus團隊，以再生包材推動網購包裝革命的故事。（圖／路透社）

▲台積電發佈最新企業社會責任電子報，記錄由跨校學子組成的Package Plus團隊，以再生包材推動網購包裝革命的故事。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

台積電去年獲利創新高，亦長期支持青年世代，台積電發佈最新企業社會責任電子報，記錄由跨校學子組成的Package Plus團隊，著眼網購經濟衍生的包材浪費問題，以再生包材推動網購包裝革命的故事，消滅浪費的創意良方令人驚艷。

依據台積電近期公佈的二〇一八年企業社會責任報告書，揭露其台灣廠區的新進碩士畢業工程師全年整體薪酬，約為三十二個月本薪，優於業界水準，台積電文教基金會長期關懷青年世代，舉辦多元教育活動，引領青年探索自我，勇敢追求夢想。

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台積電文教基金會今年三月代表台積公司參加「ATCC全國大專院校商業個案大賽」，並訂定「消滅浪費，用到百分百」為競賽主題，鼓勵青年朋友提出消滅浪費的創意良方，吸引540支大專院學生團隊報名，255隊取得參賽資格，最後51組團隊以絕佳的創意及活力獲選進入「台積組」。

台積電號召內部各單位共十位菁英業師指導入選隊伍，並分享自身綠色技術，帶領百名參賽學子參觀晶圓十二廠第四期的廢水回收處理系統、廢氣處理系統等最新綠色製造作為，藉由深度參訪拋磚引玉，激發參賽學子創意發想。

台積電表示，由跨校學子組成的Package Plus團隊，著眼網購經濟衍生的包材浪費問題，設計、生產一款由回收寶特瓶為原料，可循環、重複使用的環保包材，取代當今網購趨勢所製造大量且無法回收的填充材料，並打造串聯消費者、電商及連鎖店家的新商業模式，輔以鼓勵消費者使用新包材及自主回收的獎勵機制。

Package Plus成為台積代表隊投入全國決賽，與統一企業、全球人壽、台灣吧與和泰汽車四家企業同台競技，榮獲亞軍。Package Plus隊長、政治大學國貿所葉德偉更以此企劃案成立社會企業，讓創意與理念得以透過執行力，直接驅動社會正向的改變。

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