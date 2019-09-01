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空軍第六混合聯隊九三軍人節音樂饗宴　官兵一飽「耳」福

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▲空軍第六混合聯隊舉辦「九三軍人節音樂饗宴」活動，讓 官兵一飽「耳」福 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲空軍第六混合聯隊舉辦「九三軍人節音樂饗宴」活動，邀請古典吉他博士羅文賜（右五）演奏古典吉他，讓官兵一飽「耳」福 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

空軍第六混合聯隊舉辦「九三軍人節音樂饗宴」活動，邀請台灣吉他學會常務理事暨長庚大學通識中心專任副教授羅文賜舉行吉他獨奏會，讓官兵欣賞到一場高水準的音樂會。

▲空軍第六混合聯隊舉辦「九三軍人節音樂饗宴」活動，讓 官兵一飽「耳」福 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼古典吉他博士羅文賜到空軍第六混合聯隊演奏。

▲空軍第六混合聯隊舉辦「九三軍人節音樂饗宴」活動，讓 官兵一飽「耳」福 。（圖／記者陳崑福翻攝）

古典吉他博士羅文賜老師鍾情古典吉他，先於西班牙皇家音樂學院取得古典吉他演奏家文憑及美國印地安納州立博爾大學音樂藝術所博士，返國後曾任教台灣藝術大學、輔仁大學以及新竹教育大學等校；於2017年擔任鍾漢良電視劇「幸福的理由」古典樂顧問，現任私立長庚科技大學通識中心專任副教授，其純熟的演奏技巧在美國及台灣各地已累積了無數的演奏經驗。

羅文賜表示，古典吉他的音樂風格時而華麗典雅，時而熱情奔放，它不但具有很高的音樂表現力，既可演奏優美動聽的旋律，也是一件簡便實用的伴奏樂器，演奏中由微妙的音色變化而產生出奇妙的藝術效果，能使演奏者生動地表達出樂曲中豐富的情感與深刻的內涵，而為感念國軍弟兄犧牲奉獻精神並慰勞空軍第六混合聯隊官兵戮力戰訓辛勞，希望以感動、優雅的旋律，及典雅的音律，抒解官兵平日戮力戰備任務身心壓力。

空軍第六混合聯隊副聯隊長濮寶龍少將說，很感謝羅老師以扣人心旋及超群演奏技巧，帶來精采的演出，為該聯隊同仁在執行空中運補，傷患後送，人工增雨，空域監偵及制海反潛等戰備任務辛勞之餘，提供精神戰力，慰勞官兵辛勞，為全民國防做出最大的支持與貢獻。

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