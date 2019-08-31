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傳統機車行升級轉型　經濟部主打三好政策全台走透透

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▲國內近三萬家傳統機車行面臨轉型挑戰，經濟部祭出三好政策，以協助傳統機車行升級轉型。（圖／經濟部提供）

▲國內近三萬家傳統機車行面臨轉型挑戰，經濟部祭出三好政策，以協助傳統機車行升級轉型。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

近四年來，國內電動機車銷量幾乎以倍數成長，近三萬家傳統機車行面臨轉型挑戰，經濟部工業局祭出「送機車維修技術課程」、「補助技能提升」及「加碼油電機車保養修理能力」等三好政策，以協助傳統機車行升級轉型。

台灣一向有「機車王國」之名，全台有將近1400萬輛機車，平均每1.5人就擁有一輛，隨著時代浪潮與環保要求，智慧科技與綠能已成為機車產業發展的重要發展方向。

請繼續往下閱讀...

面對全國超過2萬家的機車行生計，經濟部本周起自新北、台北及桃園起跑，陸續辦理至少17場次轉型說明會；官員指出，由於電動機車普及率逐漸成長，維修需求也會出現，因此除了車廠自有的機車行，也可善加與國內傳統的機車行搭配，以期達成雙方的互惠雙贏。

在三好政策方面，經濟部與國內九家車廠、工會師資攜手，開設機車維修技術課程(含油電)，後續提供傳統車行營運升級專案低利貸款，同時要求電動機車廠釋出維修與銷售機會。

其次，預計在2019年至2022年推動輔導工作，與國內產、學合作推出專業技術與經營課程。另外，為增加車行營收項目、多角化經營，也將為傳統車行加碼油電機車保養修理能力，以提升機車行從業人員的職業技能，促進就業機會。

經濟部表示，為協助專業技能提升、推升機車行轉型，另請中小企業發展基金提供優惠融資貸款利息補貼，可用於購買設備或是店面翻修，利率最高1.595％，融資保證手續費最高0.3％，最高可貸600萬元，協助機車行業者提升經營軟硬體、多元化服務。

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