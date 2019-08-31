　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

「星展新加坡歡樂城」大遊行　總經理林鑫川率領團隊推廣文化

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲「星展新加坡歡樂城」大遊行　總經理林鑫川率領團隊推廣文化。（圖／記者姚惠茹攝）

▲「星展新加坡歡樂城」大遊行，（台灣）總經理林鑫川（第二排左8）率領團隊推廣文化。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

星展銀行今（31）日在台北信義新天地香堤廣場舉辦「星展新加坡歡樂城」，適逢週末假日逛街人潮，不少民眾排隊體驗新加坡道地文化，並由（台灣）總經理林鑫川率領團隊在下午展開「星展新加坡歡樂城」大遊行，並穿著新加坡各式文化服飾。

▲「星展新加坡歡樂城」大遊行　總經理林鑫川率領團隊推廣文化。（圖／記者姚惠茹攝）

請繼續往下閱讀...

▲「星展新加坡歡樂城」大遊行帶來歌曲舞蹈。（圖／記者姚惠茹攝）

來自新加坡的星展銀行，今年首度在台灣舉辦「星展新加坡歡樂城」，一連五天至9月1日在台北信義新天地香堤廣場熱鬧登場，現場擺攤有新加坡美食、傳統服飾體驗、Henna紋身等活動，適逢週末假日逛街人潮，不少民眾排隊體驗新加坡道地文化。

▲「星展新加坡歡樂城」大遊行　總經理林鑫川率領團隊推廣文化。（圖／記者姚惠茹攝）

▲「星展新加坡歡樂城」邀請到台灣、新加坡廚神PK秀。（圖／記者姚惠茹攝）

最精彩的活動特別選在週末假日，今日不僅邀請到台灣、新加坡廚神PK秀，以台灣三杯雞對決海南雞飯，還有總經理林鑫川率領團隊展開的「星展新加坡歡樂城」大遊行，沿著信義區廣場繞行而來，並在廣場中央跳起新加坡歌曲舞蹈，將活動氣氛炒熱到最高點。

▲「星展新加坡歡樂城」大遊行　總經理林鑫川率領團隊推廣文化。（圖／記者姚惠茹攝）

▲「星展新加坡歡樂城」大遊行。（圖／記者姚惠茹攝）

現場還有傳統娘惹刺繡示範，並帶來新加坡最著名的巨型魚尾獅光雕秀以及魚尾獅噴泉，更攜手新加坡航空，準備雙人同行的「2019新加坡大獎賽」夢幻行程大獎，包括新加坡F1賽事入場券、新加坡三晚飯店住宿，以及新航台北往返新加坡經濟艙雙人來回機票要送給民眾。

▲▼星展新加坡歡樂城開幕記者會，星展銀行（台灣）總經理林鑫川。（圖／記者湯興漢攝）

▲星展銀行（台灣）總經理林鑫川。（圖／記者湯興漢攝）

▲「星展新加坡歡樂城」大遊行　總經理林鑫川率領團隊推廣文化。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Ｑ版魚尾獅玩偶也跟著「星展新加坡歡樂城」大遊行。（圖／記者姚惠茹攝）

▲「星展新加坡歡樂城」大遊行　總經理林鑫川率領團隊推廣文化。（圖／記者姚惠茹攝）

▲「星展新加坡歡樂城」吸引信義區不少逛街民眾排隊參加活動。（圖／記者姚惠茹攝）

ET快訊
花蓮東華大學港生被捕！涉參與深水埗警署包圍
狙殺畫面曝光！18歲男地鐵挾持正妹　陸特警「槍藏胯下」一槍擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「星展新加坡歡樂城」大遊行　總經理林鑫川率領團隊推廣文化

創新護墊、濕紙巾應用　大江生醫益菌革命產品在倫敦發明展奪金

純網銀徵才大戰／金融業防搶才！　資科人才起薪比一般行員至少多1萬元

純網銀徵才大戰／樂天商銀「接地氣」　九成採用本地員工

純網銀徵才大戰／LINE Bank拚2020上半年開業　年底前招募逾百位專才

純網銀徵才大戰／將來銀行　「斜槓青年」、「混血人才」最搶手

純網銀徵才大戰／3團隊瘋搶這4類人才　文科生、理科生也可捧金飯碗

鴻海1.6兆負債被放大檢視　財務業界認為解讀方向有迷思

女孩懷孕5月退學…餓偷東西吃獲救　「報恩」咖啡店闆娘　竟意外幫助300人

大同旗下綠能通過解散清算、撤銷公開發行兩案

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

台灣之光！年輕選手拚國際技能賽「勇奪5金5銀5銅」名列全球第4名

洗腦歌曲《陷阱妹》在《聲林2》出現　導師全票投「屁孩」超trap！

越南女DJ被武術教練老公暴打！　「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢

火箭少女101「假採訪，真突擊」粉絲　願望一次滿足..合唱、抱抱都可以！

男選手深情望敵隊女學員唱《流星雨》　李榮浩傻眼：你有問過我的同意嗎？

「星展新加坡歡樂城」大遊行　總經理林鑫川率領團隊推廣文化

創新護墊、濕紙巾應用　大江生醫益菌革命產品在倫敦發明展奪金

純網銀徵才大戰／金融業防搶才！　資科人才起薪比一般行員至少多1萬元

純網銀徵才大戰／樂天商銀「接地氣」　九成採用本地員工

純網銀徵才大戰／LINE Bank拚2020上半年開業　年底前招募逾百位專才

純網銀徵才大戰／將來銀行　「斜槓青年」、「混血人才」最搶手

純網銀徵才大戰／3團隊瘋搶這4類人才　文科生、理科生也可捧金飯碗

鴻海1.6兆負債被放大檢視　財務業界認為解讀方向有迷思

女孩懷孕5月退學…餓偷東西吃獲救　「報恩」咖啡店闆娘　竟意外幫助300人

大同旗下綠能通過解散清算、撤銷公開發行兩案

話說朴子老建築攝影比賽　拍出當地老房子的美

快訊／吳小哲遭虐打！主嫌車上發現「高爾夫球桿」妻被帶回警局

幽靈都沒腳！全因200年前畫師太風流…「夢裡見情婦」翻轉日本怪談

甜瓜安東尼來上課！　超猛單打秀射爆尼克藍道

中職／對李振昌挑戰完全打擊！高國麟：三壘安打機率0

和胡迪還是史努比一起睡？日本迪士尼、環球將推新主題飯店

U18世界盃／抗「南美球風」西班牙　林昱珉變化球應對

超萌馬爾濟斯「布丁」走失　女主人警局重逢淚奔：麻麻抱抱

偷拍空服員PO網公審「雙下巴爛牙」　女主管羞辱別人下場超慘

花蓮東華大學香港女僑生被控「暴動罪」遭捕　涉參與深水埗警署包圍　

財經熱門新聞

女懷孕退學獲救　報恩咖啡店竟意..

鴻海1.6兆負債被放大檢視　財..

華映董事長蔡江隆：訂單劇減至零..

直擊華映龍潭總部／員工無奈忙打..

專家預估下周油價出爐　加油再等..

華映確定大量解僱2100名員工..

光寶科固態儲存事業部傳東芝接手

綠能通過解散清算、撤銷公開發行

東芝接手光寶科固態儲存事業部　

華為Mate 30無法使用Go..

專訪／華映員工：擔心領不到資遣..

股票有量才會漲？專家破解迷思　

防純網銀搶才　金融業要給資科人..

勞動部為外送業者訂「安全指引」

更多熱門

相關新聞

體驗道地文化！星展新加坡歡樂城熱鬧登場

來自新加坡的星展銀行，為讓民眾了解新加坡文化，今年首度在台灣舉辦「星展新加坡歡樂城」，今（28）日起至9月1日在台北信義新天地香堤廣場熱鬧登場，現場除了將新加坡美食、傳統服飾、Henna紋身等活動通通呈現出來，就是要讓民眾體驗最道地的文化。

邵雨薇縫皮香蕉還能站起來　微電影驚爆亞洲人竟是製造垃圾冠軍？

一次搞定！首創銀行App結合網路餐飲平台

《SPARKS點亮星光》第二季開播　星展:聚焦永續

難保2！星展銀下修台灣GDP至1.9%

關鍵字：

星展銀行新加坡歡樂城林鑫川

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

開學第一天　女兒回家竟成命案現場

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

吳小哲慘被砸爆手腳　關鍵原因曝光　

溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女兒　下場超淒慘

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

開學像出嫁！父女捨不得分開…看傻

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘死

虐打吳小哲43秒求饒影瘋傳　主角另有其人

檢舉狂魔鬧宮廟　警上銬現行犯逮回

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」

「本土劇娜美」解放泳衣全放送！

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

男員警腰上4字宣言！網推：新莊蘆洲需要你

更多

最夯影音

更多

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面