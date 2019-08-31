「星展新加坡歡樂城」大遊行　總經理林鑫川率領團隊推廣文化

▲「星展新加坡歡樂城」大遊行，（台灣）總經理林鑫川（第二排左8）率領團隊推廣文化。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

星展銀行今（31）日在台北信義新天地香堤廣場舉辦「星展新加坡歡樂城」，適逢週末假日逛街人潮，不少民眾排隊體驗新加坡道地文化，並由（台灣）總經理林鑫川率領團隊在下午展開「星展新加坡歡樂城」大遊行，並穿著新加坡各式文化服飾。

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▲「星展新加坡歡樂城」大遊行帶來歌曲舞蹈。（圖／記者姚惠茹攝）

來自新加坡的星展銀行，今年首度在台灣舉辦「星展新加坡歡樂城」，一連五天至9月1日在台北信義新天地香堤廣場熱鬧登場，現場擺攤有新加坡美食、傳統服飾體驗、Henna紋身等活動，適逢週末假日逛街人潮，不少民眾排隊體驗新加坡道地文化。

▲「星展新加坡歡樂城」邀請到台灣、新加坡廚神PK秀。（圖／記者姚惠茹攝）

最精彩的活動特別選在週末假日，今日不僅邀請到台灣、新加坡廚神PK秀，以台灣三杯雞對決海南雞飯，還有總經理林鑫川率領團隊展開的「星展新加坡歡樂城」大遊行，沿著信義區廣場繞行而來，並在廣場中央跳起新加坡歌曲舞蹈，將活動氣氛炒熱到最高點。

▲「星展新加坡歡樂城」大遊行。（圖／記者姚惠茹攝）

現場還有傳統娘惹刺繡示範，並帶來新加坡最著名的巨型魚尾獅光雕秀以及魚尾獅噴泉，更攜手新加坡航空，準備雙人同行的「2019新加坡大獎賽」夢幻行程大獎，包括新加坡F1賽事入場券、新加坡三晚飯店住宿，以及新航台北往返新加坡經濟艙雙人來回機票要送給民眾。

▲星展銀行（台灣）總經理林鑫川。（圖／記者湯興漢攝）

▲Ｑ版魚尾獅玩偶也跟著「星展新加坡歡樂城」大遊行。（圖／記者姚惠茹攝）

▲「星展新加坡歡樂城」吸引信義區不少逛街民眾排隊參加活動。（圖／記者姚惠茹攝）