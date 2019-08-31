　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

創新護墊、濕紙巾應用　大江生醫益菌革命產品在倫敦發明展奪金

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲創新護墊、濕紙巾應用　大江生醫益菌革命倫敦奪金。（圖／大江生醫提供）

▲大江生醫益菌革命系列產品在倫敦發明展奪金。（圖／大江生醫提供）

記者姚惠茹／台北報導

大江生醫（8436）今（31）日宣布，今年在倫敦發明展拿下11金，是全場最佳成績，其中，大江生活益菌革命系列產品，獲得金牌與歐洲發明協會評審特別獎最高殊榮肯定，而大江基因則以獨家研發技術「R1抗衰老動態基因科技」，為細胞年齡回春帶來可能，抱回2019英國倫敦國際發明展金牌獎。

大江生醫表示，益菌革命系列產品搭配三種益生菌，以獨家益生質配方保持三益菌強勢狀態，再以先進鍍層技術置於女性護墊、濕紙巾及牙線棒，以最生活習慣的用途，改善人體菌相健康，像是護墊即能用於改善女性私密處不適感，就是因為缺少益菌平衡。

請繼續往下閱讀...

大江生活協理張睿邗指出，大江生醫由母乳中篩選出的Lactobacillus johnsonii TCI250，在益菌革命護墊的配方裡，扮演最強勢的益生菌，根據實驗數據顯示，可有效抑制引發尿道炎的大腸桿菌、陰道炎的佳德納陰道菌及白色念珠菌的生長，避免菌相失衡所造成的感染及發炎。

▲創新護墊、濕紙巾應用　大江生醫益菌革命倫敦奪金。（圖／大江生醫提供）

▲大江生醫益菌革命系列產品，在倫敦發明展奪金。（圖／大江生醫提供）

張睿邗指出，至於濕紙巾則能將益菌佈建在人體各部位，甚至能藉由擦拭日常生活用品，改善生活環境菌相，保持益菌強勢，即能抑制病菌滋生，是最先進的清潔概念，而這樣的益生菌創新應用，讓英國倫敦發明展各國評審團為之驚艷，特別頒布歐洲發明協會評審團大獎肯定。

大江基因醫學基因營養中心主任詹淑婷表示，R1動態基因科技一次檢測萬個RNA基因活動，監控基因表現，可協助醫師作為個人化治療的參考數值並動態監控細胞表現，提高醫師掌握疾病動向的精準性，透過「抗老回春」、「粒線體」、「端粒」，掌握細胞年齡來了解身體健康狀況。

大江基因醫學協理王淑靜指出，「R1抗衰老動態基因分析」以獨家動態基因檢測技術分析「老化基因」表現量，具有三大特色，包括動態基因科技、華人資料庫、細胞年齡運算，只要定期抽血追蹤，3c.c.的血就能了解疾病風險路徑，並建置完整的華人資料庫，提高基因比對正確性。

ET快訊
店內女員工產子…她熱心幫找幼兒園　調戶籍竟發現是老公私生子
批踢踢亂傳「韓國瑜跳樓亡」　競總將提告：不該黑到沒有人性
情侶空中透明泳池「裸體交疊」　樓下路人看到拍手
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

創新護墊、濕紙巾應用　大江生醫益菌革命產品在倫敦發明展奪金

純網銀徵才大戰／金融業防搶才！　資科人才起薪比一般行員至少多1萬元

純網銀徵才大戰／樂天商銀「接地氣」　九成採用本地員工

純網銀徵才大戰／LINE Bank拚2020上半年開業　年底前招募逾百位專才

純網銀徵才大戰／將來銀行　「斜槓青年」、「混血人才」最搶手

純網銀徵才大戰／3團隊瘋搶這4類人才　文科生、理科生也可捧金飯碗

鴻海1.6兆負債被放大檢視　財務界認為解讀方向有迷思

女孩懷孕5月退學…餓偷東西吃獲救　「報恩」咖啡店闆娘　竟意外幫助300人

大同旗下綠能通過解散清算、撤銷公開發行兩案

境外資金匯回專法創造龐大商機　投資人、券商、產業全受益

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

台灣之光！年輕選手拚國際技能賽「勇奪5金5銀5銅」名列全球第4名

洗腦歌曲《陷阱妹》在《聲林2》出現　導師全票投「屁孩」超trap！

越南女DJ被武術教練老公暴打！　「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢

火箭少女101「假採訪，真突擊」粉絲　願望一次滿足..合唱、抱抱都可以！

只練50天！1歲萌妹化身美人魚 閉氣潛水23秒網驚：比大人厲害

創新護墊、濕紙巾應用　大江生醫益菌革命產品在倫敦發明展奪金

純網銀徵才大戰／金融業防搶才！　資科人才起薪比一般行員至少多1萬元

純網銀徵才大戰／樂天商銀「接地氣」　九成採用本地員工

純網銀徵才大戰／LINE Bank拚2020上半年開業　年底前招募逾百位專才

純網銀徵才大戰／將來銀行　「斜槓青年」、「混血人才」最搶手

純網銀徵才大戰／3團隊瘋搶這4類人才　文科生、理科生也可捧金飯碗

鴻海1.6兆負債被放大檢視　財務界認為解讀方向有迷思

女孩懷孕5月退學…餓偷東西吃獲救　「報恩」咖啡店闆娘　竟意外幫助300人

大同旗下綠能通過解散清算、撤銷公開發行兩案

境外資金匯回專法創造龐大商機　投資人、券商、產業全受益

八三夭掰了滾石！　宣布舉辦「新巡演」重返台北小巨蛋

畫面太美！自閉兒在迪士尼樂園爆哭　白雪公主上前安撫…牽著他散步跳舞

「小孩要回台了！」伊拉克女婿狠殺雙親攜1歲子逃　刑事局協調救回

韓國瑜搶地蓋愛情摩天輪？　李俊俋：硬上能天長地久嗎

蔡英文與黃偉哲同台行銷台南文旦　企業認購5千箱

華映裁撤2100員工　200移工嘆：打包像逃難

老情人相見聊天聊到床上　色男不顧女剛流產未戴套硬上判2年

潘恒旭官職最終日神隱！臉書PO「新出發」　談新工作卻很低調

蔡英文：國家的主權與和平靠的不是妥協

普丁爽吃金髮正妹冰淇淋！　竟是俄羅斯女特務「暗樁」

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

財經熱門新聞

女懷孕退學獲救　報恩咖啡店竟意..

華映董事長蔡江隆：訂單劇減至零..

鴻海1.6兆負債被放大檢視　財..

直擊華映龍潭總部／員工無奈忙打..

專家預估下周油價出爐　加油再等..

華映確定大量解僱2100名員工..

光寶科固態儲存事業部傳東芝接手

綠能通過解散清算、撤銷公開發行

東芝接手光寶科固態儲存事業部　

華為Mate 30無法使用Go..

專訪／華映員工：擔心領不到資遣..

股票有量才會漲？專家破解迷思　

勞動部為外送業者訂「安全指引」

純網銀徵才大戰！這4類人才最搶..

更多熱門

相關新聞

喝純鮮乳優格　隨時補充玻尿酸

近年來養生意識抬頭，又加上安全飲食備受重視，越來越多人對於飲食的選擇更嚴謹，天然又具健康機能訴求的早餐搭配成為熱門選項，一杯玻尿酸優格搭配新鮮水果或麥片，看起來簡單，卻是充滿營養的一餐。

台灣之光聯手　推出喝的玻尿酸優格

3款植萃面膜敷完素顏露臉氣色好

7月營收破7億　大江生醫強勢填權率逾5成

王令麟愛「面子」　63歲肌膚水噹噹

關鍵字：

大江生醫益菌

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

開學第一天　女兒回家竟成命案現場

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

吳小哲慘被砸爆手腳　關鍵原因曝光　

溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女兒　下場超淒慘

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

開學像出嫁！父女捨不得分開…看傻

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘死

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」

虐打吳小哲43秒求饒影瘋傳　主角另有其人

「本土劇娜美」解放泳衣全放送！

檢舉狂魔鬧宮廟　警上銬現行犯逮回

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！

10歲兒國小遭性侵　母親氣到流產

更多

最夯影音

更多

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面