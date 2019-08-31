創新護墊、濕紙巾應用　大江生醫益菌革命產品在倫敦發明展奪金

▲大江生醫益菌革命系列產品在倫敦發明展奪金。（圖／大江生醫提供）

記者姚惠茹／台北報導

大江生醫（8436）今（31）日宣布，今年在倫敦發明展拿下11金，是全場最佳成績，其中，大江生活益菌革命系列產品，獲得金牌與歐洲發明協會評審特別獎最高殊榮肯定，而大江基因則以獨家研發技術「R1抗衰老動態基因科技」，為細胞年齡回春帶來可能，抱回2019英國倫敦國際發明展金牌獎。

大江生醫表示，益菌革命系列產品搭配三種益生菌，以獨家益生質配方保持三益菌強勢狀態，再以先進鍍層技術置於女性護墊、濕紙巾及牙線棒，以最生活習慣的用途，改善人體菌相健康，像是護墊即能用於改善女性私密處不適感，就是因為缺少益菌平衡。

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大江生活協理張睿邗指出，大江生醫由母乳中篩選出的Lactobacillus johnsonii TCI250，在益菌革命護墊的配方裡，扮演最強勢的益生菌，根據實驗數據顯示，可有效抑制引發尿道炎的大腸桿菌、陰道炎的佳德納陰道菌及白色念珠菌的生長，避免菌相失衡所造成的感染及發炎。

▲大江生醫益菌革命系列產品，在倫敦發明展奪金。（圖／大江生醫提供）

張睿邗指出，至於濕紙巾則能將益菌佈建在人體各部位，甚至能藉由擦拭日常生活用品，改善生活環境菌相，保持益菌強勢，即能抑制病菌滋生，是最先進的清潔概念，而這樣的益生菌創新應用，讓英國倫敦發明展各國評審團為之驚艷，特別頒布歐洲發明協會評審團大獎肯定。

大江基因醫學基因營養中心主任詹淑婷表示，R1動態基因科技一次檢測萬個RNA基因活動，監控基因表現，可協助醫師作為個人化治療的參考數值並動態監控細胞表現，提高醫師掌握疾病動向的精準性，透過「抗老回春」、「粒線體」、「端粒」，掌握細胞年齡來了解身體健康狀況。

大江基因醫學協理王淑靜指出，「R1抗衰老動態基因分析」以獨家動態基因檢測技術分析「老化基因」表現量，具有三大特色，包括動態基因科技、華人資料庫、細胞年齡運算，只要定期抽血追蹤，3c.c.的血就能了解疾病風險路徑，並建置完整的華人資料庫，提高基因比對正確性。