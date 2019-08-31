鴻海1.6兆負債被放大檢視　財務界認為解讀方向有迷思

▲鴻海土城廠區。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）集團作為台股市值第二大，去年獲利1290.65億元，但近期有人質疑鴻海總負債1.6兆，高居全台電子業第一名，並從明年開始，鴻海每年都要償還平均200億元的普通公司債。對此，財務界人士有不同看法，認為攤開財報便能破解財務迷思。

事實上，從公開資訊觀測站來看，鴻海1.6兆元的負債總額看起來很高，但其實主要是因為集團的規模龐大，所以相對的數字也高，若仔細看「負債比例」卻是同類型下游電子代工產業中的優等生，法人表示，以今年第一、二季為例，鴻海在電子代工產業中，負債占資產比例其實最低。

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至於說到鴻海負債為台股市值前五大企業之冠，不具名上市櫃財務長表示，其實檢視財務不能只看單一指標，要看「資產負債表」就要同時看資產與負債這2項數據，因此如果以償債能力來說，最基本的就是看流動資產以及流動負債的對比，也就是流動比例，流動比例越高代表流動資產越高、償債能力越好，以鴻海第一季流動比例174%來看，更遠遠勝於其它電子同業。

外界質疑鴻海從明年開始，每年都要償還平均200億元的普通公司債，導致集團財務壓力龐大，但攤開鴻海財報來看，鴻海第一季淨現金2495億元、第二季淨現金2398億元，是把現金定存、理財商品全部變現，並償還銀行借款及公司債之後，還剩下來的現金，明顯可以看出實際狀況。

不具名上市櫃財務長表示，對於金融業來說，絕對不會希望公司把所有借款以及公司債還掉，尤其鴻海的信用評等A-穩定，對金融業來說是非常好的貸放目標，對於這些信用評等高的企業，甚至希望企業多多借款。

鴻海遭質疑應付帳款高達8000億元，不具名上市櫃財務長表示，由於鴻海佈局全球，向各國供應商採購生產料件，所以付款對象並非全數為台灣廠商，而且只要做生意買東西就會有應付帳款，若是只針對應付帳款的數字做文章，其實並不正確且不公平。

該財務長說明，企業在營運時，結清前一筆應付帳款的同時，隨著新的產能、產品開出就會有新的應付帳款產生，而作為全球第23大也是全台第一大民營企業，鴻海營運規模龐大，應付帳款這些數字龐大實屬正常，無須放大檢視。