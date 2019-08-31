　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

鴻海1.6兆負債被放大檢視　財務界認為解讀方向有迷思

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼鴻海土城廠區。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海土城廠區。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）集團作為台股市值第二大，去年獲利1290.65億元，但近期有人質疑鴻海總負債1.6兆，高居全台電子業第一名，並從明年開始，鴻海每年都要償還平均200億元的普通公司債。對此，財務界人士有不同看法，認為攤開財報便能破解財務迷思。

事實上，從公開資訊觀測站來看，鴻海1.6兆元的負債總額看起來很高，但其實主要是因為集團的規模龐大，所以相對的數字也高，若仔細看「負債比例」卻是同類型下游電子代工產業中的優等生，法人表示，以今年第一、二季為例，鴻海在電子代工產業中，負債占資產比例其實最低。

請繼續往下閱讀...

至於說到鴻海負債為台股市值前五大企業之冠，不具名上市櫃財務長表示，其實檢視財務不能只看單一指標，要看「資產負債表」就要同時看資產與負債這2項數據，因此如果以償債能力來說，最基本的就是看流動資產以及流動負債的對比，也就是流動比例，流動比例越高代表流動資產越高、償債能力越好，以鴻海第一季流動比例174%來看，更遠遠勝於其它電子同業。

外界質疑鴻海從明年開始，每年都要償還平均200億元的普通公司債，導致集團財務壓力龐大，但攤開鴻海財報來看，鴻海第一季淨現金2495億元、第二季淨現金2398億元，是把現金定存、理財商品全部變現，並償還銀行借款及公司債之後，還剩下來的現金，明顯可以看出實際狀況。

不具名上市櫃財務長表示，對於金融業來說，絕對不會希望公司把所有借款以及公司債還掉，尤其鴻海的信用評等A-穩定，對金融業來說是非常好的貸放目標，對於這些信用評等高的企業，甚至希望企業多多借款。

鴻海遭質疑應付帳款高達8000億元，不具名上市櫃財務長表示，由於鴻海佈局全球，向各國供應商採購生產料件，所以付款對象並非全數為台灣廠商，而且只要做生意買東西就會有應付帳款，若是只針對應付帳款的數字做文章，其實並不正確且不公平。

該財務長說明，企業在營運時，結清前一筆應付帳款的同時，隨著新的產能、產品開出就會有新的應付帳款產生，而作為全球第23大也是全台第一大民營企業，鴻海營運規模龐大，應付帳款這些數字龐大實屬正常，無須放大檢視。

ET快訊
伊拉克女婿狠殺雙親攜1歲子逃　刑事局協調救回
吳小哲最新照曝光！四肢粉碎性骨折「支架直插入肉」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

純網銀徵才大戰／金融業防搶才！　資科人才起薪比一般行員至少多1萬元

純網銀徵才大戰／樂天商銀「接地氣」　九成採用本地員工

純網銀徵才大戰／LINE Bank拚2020上半年開業　年底前招募逾百位專才

純網銀徵才大戰／將來銀行　「斜槓青年」、「混血人才」最搶手

純網銀徵才大戰／3團隊瘋搶這4類人才　文科生、理科生也可捧金飯碗

鴻海1.6兆負債被放大檢視　財務界認為解讀方向有迷思

女孩懷孕5月退學…餓偷東西吃獲救　「報恩」咖啡店闆娘　竟意外幫助300人

大同旗下綠能通過解散清算、撤銷公開發行兩案

境外資金匯回專法創造龐大商機　投資人、券商、產業全受益

投資高手！一銀上半年投資收益成長逾三成　今年努力拚百億元

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

台灣之光！年輕選手拚國際技能賽「勇奪5金5銀5銅」名列全球第4名

越南女DJ被武術教練老公暴打！　「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢

洗腦歌曲《陷阱妹》在《聲林2》出現　導師全票投「屁孩」超trap！

火箭少女101「假採訪，真突擊」粉絲　願望一次滿足..合唱、抱抱都可以！

只練50天！1歲萌妹化身美人魚 閉氣潛水23秒網驚：比大人厲害

純網銀徵才大戰／金融業防搶才！　資科人才起薪比一般行員至少多1萬元

純網銀徵才大戰／樂天商銀「接地氣」　九成採用本地員工

純網銀徵才大戰／LINE Bank拚2020上半年開業　年底前招募逾百位專才

純網銀徵才大戰／將來銀行　「斜槓青年」、「混血人才」最搶手

純網銀徵才大戰／3團隊瘋搶這4類人才　文科生、理科生也可捧金飯碗

鴻海1.6兆負債被放大檢視　財務界認為解讀方向有迷思

女孩懷孕5月退學…餓偷東西吃獲救　「報恩」咖啡店闆娘　竟意外幫助300人

大同旗下綠能通過解散清算、撤銷公開發行兩案

境外資金匯回專法創造龐大商機　投資人、券商、產業全受益

投資高手！一銀上半年投資收益成長逾三成　今年努力拚百億元

U18世界盃／中華隊自亂陣腳　1比8輸美國吞預賽首敗

糗！莫斯科航展「米格-35D」大秀性能　下秒左側翼板尷尬掉落

網拍買低胸小可愛！　王思佳開包裹「一比對實品」爆氣：這什麼東西啦

網友拍觀光照抱怨：人好多！　拉近一看是「新任蜘蛛女」⋯戀情曝光了

純網銀徵才大戰／金融業防搶才！　資科人才起薪比一般行員至少多1萬元

外交部：泰菲俄免簽放寬3年檢討一次、中東六國免簽評估研議中

歐米茄超輕量錶誕生　55公克助運動員好表現

新竹站前SOGO再見！最後營業日的迎賓日常　在地人不捨搶留影　

X1車俊昊「被抓包對嘴唱卻沒開口」　特寫鏡頭露陷..網揪細節驚：他在幹嘛？

「3萬元汽車買賣糾紛」喬不攏！男替女友出頭被開3槍…鐵皮小客廳濺大片血

財經熱門新聞

女懷孕退學獲救　報恩咖啡店竟意..

華映董事長蔡江隆：訂單劇減至零..

直擊華映龍潭總部／員工無奈忙打..

專家預估下周油價出爐　加油再等..

鴻海1.6兆負債被放大檢視　財..

華映確定大量解僱2100名員工..

綠能通過解散清算、撤銷公開發行

光寶科固態儲存事業部傳東芝接手

東芝接手光寶科固態儲存事業部　

華為Mate 30無法使用Go..

專訪／華映員工：擔心領不到資遣..

股票有量才會漲？專家破解迷思　

勞動部為外送業者訂「安全指引」

自動販賣機霸主金雨投資台灣　斥..

更多熱門

相關新聞

郭台銘找二哥任副手？侯友宜：我哪知道啊

鴻海創辦人郭台銘參選總統箭在弦上，傳出副手人選鎖定新北市長侯友宜的二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒。對此，侯友宜31日上午受訪回應，他們兄弟無話不談，但從來不談政治，哥哥有什麼想法從來沒問過他，「而且我想由他本人告訴各位，我從頭到尾不知道這件事」。

郭台銘表態獨立參選　柯P：順其自然就好

侯友宜二哥擔任郭台銘副手？郭辦回應

健康警訊、民調下滑　能救韓國瑜的只有他自己

王金平爆有28萬連署書　搶先郭柯達標

關鍵字：

鴻海郭台銘

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

開學第一天　女兒回家竟成命案現場

吳小哲慘被砸爆手腳　關鍵原因曝光　

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

溜冰明日星追「包龍星」賢哥小女兒　下場超淒慘

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

開學像出嫁！父女捨不得分開…看傻

賓士國道倒車遭追撞　駕駛遭夾慘死

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」

「本土劇娜美」解放泳衣全放送！

虐打吳小哲43秒求饒影瘋傳　主角另有其人

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

10歲兒國小遭性侵　母親氣到流產

原來Jimin都在車內這樣看粉絲！

稱新莊霸凌只是在玩　他嗆鄉民別管

更多

最夯影音

更多

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

韓國瑜送市長簽名球致敬彭政閔 球迷傻眼狂噓：他以為自己是誰

5個月狂甩14kg！每天運動4分鐘 啤酒肚變成結實六塊肌過程曝光

懶人料理神器「氣炸鍋」如何挑選　開箱淘寶、台灣代理5品牌大評比

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面