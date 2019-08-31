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被迫打亞錦賽！莊智淵開噴教練「能用就用」　1473字曝心境：這次踩到雷了

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▲▼2018雅加達亞運,桌球,莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

▲桌球老將莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

莊智淵被封為台灣桌球教父，現年38歲的他，曾多次代表國家征戰國際舞台。他29日在個人臉書貼文，貼文表達自己的不滿，說他個人希望不要打亞錦團體賽，卻被教練反對，「給年輕人剛好鍛鍊的機會不是正好嗎？」31日他更貼文說明心中想法，直呼「本來點頭尊重、和諧，管好自己就好， 但這次，踩到雷了。」

莊智淵29日在個人臉書貼出一張「桌球隊8月份教練會議」照片，文中表示，「要去爭個排名積分為奧運，飛到南美洲，我願意嗎？」說教練認為他不打亞錦團體賽會影響以後中華隊，讓他心中直冒OS，「我今年38歲，都打了幾年國家隊了，給年輕人剛好鍛鍊的機會不是正好嗎？是有什麼問題？」

請繼續往下閱讀...

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲▼ 。（圖／翻攝自莊智淵臉書）

▲莊智淵貼出教練會議紀錄。（圖／翻攝自莊智淵臉書）

31日莊智淵再度發文，先感謝左訓中心及協會中默默支持、照顧幫助他的長輩們，說身為國家代表隊，不論球員還是教練都要嚴格看待這件事，「猶如8月29日教練組開會蔣教練所提到的，如允許智淵不參加亞錦團體一事，怕導致日後會有樣學樣」，也就是教練擔心，以後會有選手說「智淵不打我也可以不打」。

莊智淵指出，29日當天的開會標題是「為備戰～奧運積分參加巴拉圭公開賽～」說自己不是跑去巴拉圭度假，「奧運明年八月，亞錦今年九月，因為去年我八月份有亞運的分數，今年會回扣，加上這一年來打的並不理想，所以排名是36，去搶分排名高了，團體種子是不是會好一點？」外加搭飛機相當耗時，如果只是為了參加單項亞錦賽事，「這快活嗎？」

莊智淵說，他從小打球到現在，不敢說都沒有用國家資源，但敢保證成名前沒有用，是他的母親給他資源，「當我默默無名時，沒人管我死活，到我成名了給我資源，到低潮時，再次不管我死活。」莊智淵直嘆，認為台灣的體育環境就是這樣，「雪中送炭的不會有，錦上添花的特別多。」

▲▼2018雅加達亞運,桌球,莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

▲莊智淵臉書表達自己的不滿。（圖／記者李毓康攝）

所以他都是靠家人鼓勵、做好自己，「偏偏旁人就會來阻擾，如果阻擾有理，我服，但這次的說詞，怕此舉以後影響中華團隊的鬼意見，我很不能接受，飛那麼遠，我自己本來就在考慮要不要去了，開會你不允許，還在那邊指三道四，平時中華男隊公開賽地點太遠你有時候也不願飛，我自己飛遠也不能？」

莊智淵也透露，在他30歲之後還有功用時，有幾次團體比賽時身體不適想請假，長輩卻說要母雞帶小雞，「之後就只缺席一屆世錦賽，那屆35歲，及上屆亞錦賽，前年36歲，原因真的是腰跟手受傷嚴重，沒去世錦後，還有教練在背後說我不是，別人受傷都可以我受傷就不行」，直呼平常要老將當母雞，卻沒人關心過母雞，根本就是能用就用、不能用就丟旁邊。

莊智淵忍不住反問，「要去打公開賽搶奧運積分說不允許，這什麼邏輯？我很想問38歲時 你在做什麼？你們教過我？關心過我？真的摸著良心，你們有想過這位選手需要什麼嗎？別說我，其它選手呢？」他質問，除了尖子或想拉攏的選手，「在國家男隊裡面訓練的選手們，教練們你們有替他們想過嗎？ 還是只在意選手有沒有填你是他的主管教練？」

他接著爆料，雖然不能說全部教練都這樣，但就是有這樣的例子，「遲到早退、沒制度一堆、遊戲規則為改而改、訓練時間用手機、聊天，為選手加過班嗎？星期六日放假去過訓練場地嗎？最好是選手都能自己練起來打出成績，然後坐在後面爽割說我是他教練。」比起他不打亞錦賽的決定會影響中華男隊，「誰在影響中華男隊？誰在打破慣例常例？」

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