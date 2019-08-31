王金平爆握28萬份連署　柯文哲：連署書好像還沒公布

▲柯文哲出席2019台北市銀髮族運動會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

郭柯王結盟一事震撼政壇，但前立法院長王金平陣營昨傳出，已握有28萬份連署，備妥獨立參選總統的要件，讓外界更加好奇三人間的關係。對此，台北市長柯文哲說，以王金平的實力要連署應該不難，但今年的連署書好像還沒公布，坦言執政者有優勢，「18日給你公布一個版本跟那不一樣，不是慘了？」

對於王金平爆出已握有28萬份連署，柯文哲31日受訪時說，以他的實力要連署應該也不難；至於王是否在對你喊話？柯說，「不會啊，不要想太多，不過一個人可以連署好幾份？查查看」。

柯文哲接著也說，自己都模擬過連署要達到28萬份沒那麼容易，至少要2000個連署點，28萬份還要扣掉打折的，所以最低估計也要到40萬份才安全，「40萬份、2000個點，每個點要200份，那2000個點等於在台灣開2000家7-11，哪有那麼容易？還要印表機還要什麼，沒那麼簡單」。

「還有一點，今年的連署書好像還沒公布」，柯文哲說，執政者會有他的執政優勢，他們也不急著公布連署書的形式，「我想說現在去連署，他18日給你公布一個版本跟那不一樣，不是慘了？」所以等看到確定版本出來再布2000個點，每個點至少200份，「哇，沒那麼容易，大工程」。

媒體追問，所以是否因為連署困難，所以才需要親民黨給快速通關票？柯文哲笑說，「應該是郭董要送我才對」，笑說要等收到月餅後看裡面有沒有紙條。



