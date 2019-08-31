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女孩懷孕5月退學…餓偷東西吃獲救　「報恩」咖啡店闆娘　竟意外幫助300人

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記者董美琪／綜合報導

一位年輕女孩因懷孕後退學，卻沒辦法養活自己，最後餓到受不了到一家咖啡店偷東西吃，老闆娘見狀立刻請她留下，不但給她更多食物吃，還讓她在店裡當咖啡師。一天，咖啡店卻因擴展訓練更多咖啡師，而出現「問題」，女孩憂心地跑去銀行求助，最後竟成功幫助300多人。這段改編自真人真事，由星展微電影《SPARKS點亮星光》第二季第二集呈現出新加坡Bettr Barista咖啡店的故事，片尾30秒真人真事照片「彩蛋」，更讓網友感動，單是台灣星展YouTube點擊已超過10萬多次。

新加坡一位女學生因懷孕5個月，從學校退學且身無分文，根本養不活自己，有一天晚上經過一間咖啡店，因為實在餓得受不了，伸手偷走店內食物轉身就跑。女老闆一看到後，立刻叫住她「回來啊」，還端上一堆餐點給她吃，看到女孩狼吞虎嚥的樣子，也很不捨，決心幫助她能夠獨立生活。女老闆留住女孩，並請她隔天到店裡開始工作學習。

▲▼2019星展微電影《點亮星光Sparks》第二季第二集。（圖／YouTube／DBS Taiwan）

請繼續往下閱讀...

不過有一天，女孩的渣男人突然找到咖啡店，女老闆一看她臉色不對，挺身將男子趕跑，請她從今以後再也不用擔心他會來騷擾。女孩相當感動老闆的幫忙，也更加努力工作。

▲▼2019星展微電影《點亮星光Sparks》第二季第二集。（圖／YouTube／DBS Taiwan）

一天晚上，女老闆為咖啡店資金調度問題煩惱，老客人剛好是銀行員見狀，上前了解，最後靈機一動，建議老闆可以開課教學，讓Bettr Barista成立了咖啡學院，訓練更多咖啡師，果然Bettr Barista開課後收入越來越好，甚至開了2間分店。

▲▼2019星展微電影《點亮星光Sparks》第二季第二集。（圖／YouTube／DBS Taiwan）

「不過不管學習了什麼，最終還是回到需要工作」，這些咖啡師學習後結業後，卻因太菜，業界需要有經驗的咖啡師好應付大量顧客，而找不到工作，最終被迫回到原來的生活，也讓當初辦咖啡學院的女老闆很憂心。女孩為了幫忙對她有恩的老闆娘，急著找上次那位熱心的星展銀行員工求助。

▲▼2019星展微電影《點亮星光Sparks》第二季第二集。（圖／YouTube／DBS Taiwan）

星展銀行小組獲悉後，一起開會想辦法，最後討論出可以用「流動式咖啡餐車」方式，讓菜鳥咖啡師在有活動或有需求的地點工作，讓這些新人訓練出來後，都能有機會獨立自主謀生。

星展基金會也透過社企獎助金，幫助新加坡的Bettr Barista咖啡，先解決餐車的資金問題，讓Bettr Barista順利透過培訓咖啡師及協助就業，幫助弱勢在社會能自給自足。Bettr Barista相信咖啡事業可以改變一個人的命運，目前已經幫助很多弱勢女性和邊緣年輕人，甚至可望在2020年成功影響300多人。

此段星展微電影改編新加坡的Bettr Barista社會企業的故事。尤其片尾30秒真人真事照片「彩蛋」（如以下圖），更網友感動覺得短片既溫暖又勵志，也給予許多人有一份「機會」。

▲▼2019星展微電影《點亮星光Sparks》第二季第二集。（圖／YouTube／DBS Taiwan）

星展基金會目前已經在亞洲地區，培育了300多家社會企業。2019年星展微電影《Sparks點亮星光》第二季，單是在台灣星展銀行YouTube頻道推出以來，已破63萬點擊。

▲▼2019星展微電影《點亮星光Sparks》第二季第二集。（圖／YouTube／DBS Taiwan）

星展銀行（台灣）集團推廣策略暨傳訊處處長蘇怡文表示，「星展銀行一直以創新手法，來溝通品牌精神，就是生活隨興、星展隨行。三年前，我們開始用微電影的方式，在不同市場改編真人真事的故事，以更貼近消費大眾的手法來溝通。」

2019年一口氣再推第二季首三集，讓影迷們大飽眼福。蘇怡文表示，「第二季特別著重在永續議題，攜手社會企業和新創家，透過不同的方式，來解決社會問題，包括減塑、資源分配不公、循環再利用等等。」

►►前往微電影官網


▼由真人真事改編的星展微電影《SPARKS點亮星光》正式推出第二季，顛覆銀行業印象。（攝影剪輯／記者張凱喨）

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