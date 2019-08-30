境外資金匯回專法創造龐大商機　投資人、券商、產業全受益

▲ 境外資金匯回專法將可引進千億資金活水。（圖／免費圖庫pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

境外資金匯回專法於8月15日正式上路，除了對投資人具相當大之誘因之外，對券商來說也是另一片商機；財政部也希望，可以透過專法上路引導台商匯回海外資金進行實質投資，加速台灣產業升級、經濟轉型。

元富證券總經理李明輝表示，境外資金匯回專法於現行已開放專法條例規定，境外資金匯回專法僅有2年生效期限，將採租稅優惠第1年8%、第2年10%，同時專戶資金需綁5年後可分3年取回之方式。

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在資金運用方面，匯回資金5%可自由運用，但不得用於購置不動產；另25%可存入信託專戶或證券全權委託專戶從事金融投資；以及70%進行實質投資，而資金如果於期限內完成實質投資可退回前述之50%稅款，對投資人具相當大之誘因。

李明輝指出，境外資金匯回專法為證券商開拓一片商機，不論是在金融投資與間接投資上都有極大的發揮空間。看好證券商在境外資金回台的優勢，元富證券於專法正式上路前提早整合公司資源，與經紀部、承銷部、法人部、新金部、財富管理部及元富投顧、元富創投共同規畫資產管理。

元富證券表示，除了可透過特定金錢信託方式管理運用外，也得以承作信託全權委託業務，依照客戶需求提供不同資產管理運用之方式，也結合財富管理業務來創造新的服務以及新的產品，協助客戶達到活化資產、資產配置及財富增值的效益。

此外，透過元富創投或是私募股權方式，對於匯回資金70%運用於實質投資於重要政策領域產業給予輔導與協助。無論是70%的重要政策領域產業投資、或是25%的金融投資、或是5%的自由運用，可使匯回資金達成完整及有效率之運用。

元富證券表示，將於9月4日安排勤業眾信聯合會計師事務所、元富投顧進行境外資金匯回專法實務探討及投資因應策略說明會，協助投資人順利返台投資並作更有效率之產品配置與規畫，投資人可至元富證券網站報名參加。