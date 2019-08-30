投資高手！一銀上半年投資收益成長逾三成　今年努力拚百億元

▲一銀。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

第一金今(30)日舉行第2季法說會，根據資料顯示，主要子公司一銀的上半年投資收益達到58億元，較去年同期大增31.4%，外界關心是否可望突破百億元，一銀則表示，盡量朝這個方向努力。

第一金今年上半年稅後純益為99.14億元，較去年同期成長3.2%，每股稅後純益(EPS)達到0.80元。

請繼續往下閱讀...

投資操作傑出 是銀行獲利貢獻第二大

一銀上半年獲利即達到97.08億元，其中銀行金融交易利得在上半年達到58億元，年增率超過三成，已經是銀行第二大獲利貢獻部門，主要原因來自於一銀出售獲利較高的債券、SWAP交易等挹注。

外界關心，今年金融交易利得是否有機會突破百億元，一銀表示，下半年還是充滿了挑戰，像是債券殖利率下滑，投資操作難度困難等；SWAP雖然壽險公司因為海外投資部位持續擴張，有SWAP交易的需求，但隨著中美貿易利差縮小，使得這一塊的獲利是否能繼續擴張，也有待觀察。台股部位則是目前餘額約90億元，較去年底增加了20億元，上市櫃公司除權息潮後，估計股息約有6億元入帳。

展望未來，境外資金匯回專法上路、台商回台投資，造就了財富管理與放款的商機，目前一銀核定台商回台的授信金額大約是200億元，包含蓋廠房、作為營運週轉金等都有，預期這些資金還可以帶動銀行財富管理的業務。

42個海外據點布局奏效 海外獲利持續增溫

至於海外獲利，今年上半年占全行獲利（以稅前盈餘來看）大約是45%，扣除國際金融業務分行（OBU），純粹海外分行獲利也有9800萬美元，相較去年的8300萬美元，同樣有顯著的成長。

一銀表示，目前海外有42個據點，幾乎所有的據點都賺錢，這是相當不容易的事情，今年上半年獲利前三大海外分行，分別為香港獲利2,492萬美元，年成長29%：金邊獲利1390萬美元，年成長25%，第三大為洛杉磯分行，獲利也有860多萬美元，年成長一成以上。

由於中美貿易戰愈演愈烈，所以一銀也有進行研究，認為在電腦、手機零組件、機械設備等產業受到中美貿易戰的衝擊較深，會特別關注這些產業；但同樣也有受惠的產業，像是成衣、製鞋產業則有轉單效應。

法說會中第一金也提到目前銀行資本適足率仍維持13.22%、第一類資本為11.22%，資本充足，尚無現金增資之需求。