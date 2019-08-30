　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

投資高手！一銀上半年投資收益成長逾三成　今年努力拚百億元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼一銀。（圖／記者吳靜君攝）

▲一銀。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

第一金今(30)日舉行第2季法說會，根據資料顯示，主要子公司一銀的上半年投資收益達到58億元，較去年同期大增31.4%，外界關心是否可望突破百億元，一銀則表示，盡量朝這個方向努力。

第一金今年上半年稅後純益為99.14億元，較去年同期成長3.2%，每股稅後純益(EPS)達到0.80元。

請繼續往下閱讀...

投資操作傑出　是銀行獲利貢獻第二大

一銀上半年獲利即達到97.08億元，其中銀行金融交易利得在上半年達到58億元，年增率超過三成，已經是銀行第二大獲利貢獻部門，主要原因來自於一銀出售獲利較高的債券、SWAP交易等挹注。

外界關心，今年金融交易利得是否有機會突破百億元，一銀表示，下半年還是充滿了挑戰，像是債券殖利率下滑，投資操作難度困難等；SWAP雖然壽險公司因為海外投資部位持續擴張，有SWAP交易的需求，但隨著中美貿易利差縮小，使得這一塊的獲利是否能繼續擴張，也有待觀察。台股部位則是目前餘額約90億元，較去年底增加了20億元，上市櫃公司除權息潮後，估計股息約有6億元入帳。

展望未來，境外資金匯回專法上路、台商回台投資，造就了財富管理與放款的商機，目前一銀核定台商回台的授信金額大約是200億元，包含蓋廠房、作為營運週轉金等都有，預期這些資金還可以帶動銀行財富管理的業務。

42個海外據點布局奏效　海外獲利持續增溫

至於海外獲利，今年上半年占全行獲利（以稅前盈餘來看）大約是45%，扣除國際金融業務分行（OBU），純粹海外分行獲利也有9800萬美元，相較去年的8300萬美元，同樣有顯著的成長。

一銀表示，目前海外有42個據點，幾乎所有的據點都賺錢，這是相當不容易的事情，今年上半年獲利前三大海外分行，分別為香港獲利2,492萬美元，年成長29%：金邊獲利1390萬美元，年成長25%，第三大為洛杉磯分行，獲利也有860多萬美元，年成長一成以上。

由於中美貿易戰愈演愈烈，所以一銀也有進行研究，認為在電腦、手機零組件、機械設備等產業受到中美貿易戰的衝擊較深，會特別關注這些產業；但同樣也有受惠的產業，像是成衣、製鞋產業則有轉單效應。

法說會中第一金也提到目前銀行資本適足率仍維持13.22%、第一類資本為11.22%，資本充足，尚無現金增資之需求。

ET快訊
UberEats外送員取餐遭暴打！雞排店出面道歉了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

中秋節將到！防豬瘟「零」漏洞　民眾勿帶含肉月餅入境

境外資金匯回專法創造龐大商機　投資人、券商、產業全受益

投資高手！一銀上半年投資收益成長逾三成　今年努力拚百億元

華映董事長蔡江隆：訂單劇減至零產生鉅額虧損　公司不可能再運作

光寶科出售固態儲存事業部　東芝記憶體砸51.6億元接手

投資台灣正夯！自動販賣機霸主金雨斥資3億　打造智慧化產線助攻營運

勞動部長許銘春點名韓國瑜要提升勞權意識！　勞動列車若到高雄一定邀他

不玩了？光寶科出售固態儲存事業部 傳東芝接手

勞動部長許銘春點名大同與華映應負起責任　政府將組專案小組處理華映大裁員

外媒：Google Pixel手機生產線將從中國大陸移至越南

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

Super Junior回歸前造型公開！　利特自cue感謝廠商..請到SJ超賺

境外資金匯回專法創造龐大商機　投資人、券商、產業全受益

投資高手！一銀上半年投資收益成長逾三成　今年努力拚百億元

華映董事長蔡江隆：訂單劇減至零產生鉅額虧損　公司不可能再運作

光寶科出售固態儲存事業部　東芝記憶體砸51.6億元接手

投資台灣正夯！自動販賣機霸主金雨斥資3億　打造智慧化產線助攻營運

勞動部長許銘春點名韓國瑜要提升勞權意識！　勞動列車若到高雄一定邀他

不玩了？光寶科出售固態儲存事業部 傳東芝接手

勞動部長許銘春點名大同與華映應負起責任　政府將組專案小組處理華映大裁員

外媒：Google Pixel手機生產線將從中國大陸移至越南

先探／彩晶出運了　訂單旺到年底

日職／陳冠宇二出局連挨3安失4分　羅德輸歐力士

豪雨成災邊坡坍塌　阿里山林鐵本線展延至9月3日復駛

文創設計旅店集團秋冬補助帶你全台玩透透　再送住宿券

嘉市抓賄宣導結合廟宇活動　城隍爺做見證

汐止警薛定岳殉職...民眾投書縱放嫌犯？　基檢澄清：不符羈押要件

境外資金匯回專法創造龐大商機　投資人、券商、產業全受益

吳亦凡視訊21歲正妹影片外洩！　傻笑催「回我啊」女方2舉動網怒：被擺了一道

中職／赫猛7局失2分獲MVP　中信4比2送富邦二連敗

川普成立太空司令部對抗中俄　下步目標為太空部隊

網友最怕手術之一！醫揭智齒有「4狀況」一定要拔...別等到最慘才崩潰

財經熱門新聞

華映確定大量解僱2100名員工..

月投1萬年賺6%　早30年開始..

曾是全球最大彩色電視映管廠　華..

直擊華映龍潭總部／員工無奈忙打..

貿易戰現曙光　美股道瓊揚300..

發卡王換人當！玉山銀靠一張新卡..

外資：台積電可能反告格羅方德

專家預估下周油價出爐　加油再等..

加油等等　專家預估下周油價出爐..

專訪／華映員工：擔心領不到資遣..

勞動部為外送業者訂「安全指引」

先探／抱久賺多的股票

美中貿易談判9月重啟！「道瓊勁..

股票有量才會漲？專家破解迷思　

更多熱門

相關新聞

不畏匯損！壽險業前7月大賺1374億創新高

金管會保險局最新公布保險業匯兌損益數字，受到新台幣續貶影響，7月份匯損再度增加203億元，累計到今年7月底，壽險業淨匯損為1,357億元，不過稅前盈餘也大賺1,374億元，打破歷史同期新高紀錄。

40年房貸之亂？利息愈繳愈多　他批「在害年輕人」

她繳百萬房貸！媽偏心…房獨給弟

台商與放款增　彰銀緊抓商機

保險業面臨經濟挑戰　顧立雄提出3大期許

關鍵字：

第一金法說獲利淨利差台幣放款外幣放款海外分行房貸都更危老

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

她遭甩20耳光　13人全被送辦

UberEats雞排店遭毆　網怒洗版

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面