徐國勇妻子抓蛇遭拒收…消防隊員慘被調查：小隊長還被叫去罰站

▲內政部長徐國勇的夫人捕到蛇，拿去消防隊被拒收，引起社會爭論。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

內政部長徐國勇的太太在25日晚間8點多，帶著捕到的紅斑蛇至新北市消防安康分隊。值班隊員說，希望未來抓到蛇，應找動保處處理，徐太太聽完火大，回轎車跟徐國勇抱怨，再向隊員表明身分，分隊小隊長急忙上前解釋，像是罰站一般，隔著車門安撫裏頭夫妻倆的情緒，至於值班隊員則可能遭到嚴重懲處。

據了解，值班的隊員除了跟部長太太應對語氣惹議，還在值班台打電動，已傷到消防局的形象，因此督察室有意加重處分，但有部分消防員認為，值班同仁只是機會教育，希望部長夫人知道，捕風捉蛇的業務已經回歸動保處，而不要都跑來塞給消防隊，錯在哪？也有網友喊話，「乾脆廢掉動保處，反正都推給消防不就好了？ 動保處憑什麼領民眾的錢」

一名許姓消防員指出，「動保處該負責任，出來處理，一句下班了，就把自身改處理的業務推給消防員，部長是否搞錯重點，該檢討的是動保處下班後，動物收容的配套措施，而不是針對消防員，這還是內政部管的勒！生小孩，你是該叫婦產科醫師幫你生，還是叫警察幫你生」

有民眾質疑「耍官威」，徐國勇透過秘書回應「我全程沒下車，怎麼耍官威？」對此，許員又打臉說，「隊員告知夫人：動保處該做的事卻不做時，徐姓部長叫當日上班幹部下來罰站，真是好大的官威！」多數基層也認為，因為局本部被徐國勇施壓，因此只好懲處賠罪了事，說穿了就是為了安撫部長的情緒。

新北消防第四大隊澄清，當時汪小隊長確實是站在車外跟部長及夫人解釋，但並不是罰站；消防局表示，吳姓值班隊員未依程序受理協助民眾，已違反規定，另吳員也有其餘表現問題待討論，近期會將相關資料送至督察室進行討論，並加強外勤單位教育訓練。

▼內政部長徐國勇。（圖／翻攝自徐國勇臉書）