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華映董事長蔡江隆：訂單劇減至零產生鉅額虧損　公司不可能再運作

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▲▼華映大量解僱。（圖／記者張榮恩攝）

▲ 華映大量解僱員工。（圖／記者張榮恩攝）

記者李瑞瑾／台北報導

華映母公司大同（2371） 於今（30）日晚間舉行重訊說明會，華映董事長蔡江隆表示，因公司狀況不佳影響客戶信心，訂單劇減至零產生了鉅額虧損，目前看來公司不可能再運作。

蔡江隆表示，因為整體經濟環境不佳導致嚴重虧損，財務陷入困境，因此在107年12月13日向桃園地院申請重整與緊急處分，雖民事裁定允許進行緊急處分，並在108年5月1日延長緊急處分90日，於同年7月29日屆滿，但依法屆滿不能再延長。

請繼續往下閱讀...

此外，重整申請於108年1月31日經桃園地院民事裁定駁回，華映於同年2月11提出抗告後仍遭駁回，已於8月8日再次依法提出抗告，目前仍在審理中。

蔡江隆說明，雖然依法提出再抗告，但因緊急處分期間已屆滿不能再延期，失去緊急處分保護，嚴重影響客戶與投資人信心，訂單劇減至零，產生鉅額虧損與業務緊縮，董事會通過依法大量解僱勞工；此外，因停電問題，為減少設備損失，工廠目前進行預防性停機處理。

蔡江隆表示，依目前公司情況，沒有緊急處分保護，債權人隨時可能有執行動作，加上客戶信心嚴重受到影響、無法接到訂單，公司不可能再運作。而對於資遣費的部分，蔡江隆說，近期要開始協商，至於積欠的電費也在想辦法努力籌錢，比如現在已在進行4.5代線的出售，但還需要一段時間。

另外，大同財務長彭文傑表示，大同公司也會盡可能協助華映。

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