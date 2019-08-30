光寶科出售固態儲存事業部　東芝記憶體砸51.6億元接手

▲光寶科董事長宋恭源。（圖／記者張一中攝）

記者周康玉／台北報導



光寶科（2301）今（30）日宣布董事會議案，將固態儲存（SSD）事業部門分割讓予全資子公司建興科技，並以出售該公司股權方式，將固態儲存事業部轉讓予東芝記憶體（Toshiba Memory Corp.），交易金額暫定為1.65億美元（新台幣51.6億元），預計明（2020）年4月1日完成交易。

光寶科表示，所出售之業務為固態儲存事業部之營業與資產，包括存貨、機器設備、員工團隊、技術及智慧財產權、客戶供應商關係。

光寶科這回出售固態儲存事業部門的方式，是先以分割讓與予方式給百分之百持股之既存子公司建興公司，達到集團專業分的目的。這次擬分割淨資產之帳面價值為44.82億元，分割案預計可於2019年12月12日完成。

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光寶科副董事長暨總執行長陳廣中表示，有鑒於全球市場數據儲存需求成長，透過此交易促成固態儲存事業垂直整合，不僅豐富產業上下游資源，亦可快速提升營運規模，達到固態儲存事業與東芝記憶體雙贏。

光寶儲存事業成立於1995年，該事業部於2008年設立個人電腦固態儲存事業部，並於2014年設置企業和雲端計算資料中心固態儲存事業部；此部門主要業務為固態硬碟開發與製造商，提供企業和個人電腦客戶高度客製化的解決方案，海外市場遍及美洲、歐洲和亞洲。

光寶科表示，此股權出售交割將視各地主管機關核准進度，預計得在明（2020）年4月1日完成。