勞動部長許銘春點名韓國瑜要提升勞權意識！　勞動列車若到高雄一定邀他

▲勞動部長許銘春(左)化身勞動校巡列車長，與校園勞動大使周定緯(右)，啟動今年「深植勞動概念-校園巡迴列車」。（圖／勞動部提供）

記者余弦妙／綜合報導

勞動部長許銘春今（30）日出席在桃園市舉辦的「108年度深植勞動概念-校園巡迴列車」活動，被問到有關高雄市長韓國瑜對外籍移工的談話，許銘春表示，韓國瑜身為地方首長，目前正在爭取國家領導位置，講話應更加謹慎，「韓市長應該要再教育」。

許銘春指出，身為一名地方首長，且還是總統候選人講話應該要更加謹慎，因為台灣的經濟發展是所有勞動者一起努力付出的，因此每一位勞動者都應該要受到平等的對待，不管來自哪個國家、不管擔任什麼工作，都應該獲得應有的尊重。

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許銘春直批「韓市長應該要再教育」，未來勞動列車到高雄時，一定會邀請韓國瑜參加，希望藉由這個活動，提升韓國瑜對勞權的意識、勞動者的尊嚴價值，能有正確的觀念。

勞動部表示，自105年起開始在各國小、國中校園辦理巡迴列車話劇表演活動，目的就是希望向下扎根勞動教育，包括求職時應注意的陷阱、職場上遭到不公平對待的因應、打工族加班費、勞健保與勞退權益、職場安全與勞動三權的重要性等勞動概念，讓每一位國民，都具備一定程度勞動概念，才能真正保障自我的勞動權益。