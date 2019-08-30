外媒：Google Pixel手機生產線將從中國大陸移至越南

▲Google將在今年年底之前將部分Pixel 3a生產線從中國大陸轉移至越南。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合外電報導

為尋求在東南亞建立一個低成本的供應鏈，Google正積極地將Pixel智慧型手機生產線從中國大陸轉移至越南，預計今年就會將部分Pixel 3a生產線轉移。

日經新聞報導，據知情人士透露，Google與商業合作夥伴將在今年夏天開始在越南北北寧省（Bac Ninh）的一座諾基亞舊廠進行改裝作業，以處理Pixel智慧型手機的生產。此地也是三星於10年前在越南建立共應鏈的據點，因此Google不愁找不到一支經驗豐富的團隊。

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越南生產線將成為Google推動智慧型手機市場的關鍵。消息人士指出，Google計畫於今年出貨800萬至1000萬支智慧型手機，較去年增加2倍。據研究公司Counterpoint的說法，雖然Google的Pixel智慧型手機品牌仍僅是整個市場的一個小角色，甚至並未擠進前10名，但近期成長相當快速。

知情人士指出，根據目前計畫，Google將在今年年底之前將部分Pixel 3a生產線從中國大陸轉移至越南。消息人士也透露，Google也可能將旗下部分智慧音箱生產線轉移至泰國。

不過Google依然會保留位於中國大陸的製造基地，其中一名消息人士說：「Google可能會在中國大陸境內展開一些活動，若真的要製造硬體，它就永遠不會放棄龐大的中國大陸市場。」然而他們也明白，由於成本上升及宏觀環境的影響，他們需要長期在中國大陸以外的地區生產，以支持其硬體製造。

隨著貿易戰加劇，Google需透過多樣化生產來尋求避險。惠普（HP）及戴爾（Dell）都已將部分生產線從中國大陸遷出，以避免華府的懲罰性關稅，同時也將部分筆記型電腦生產線轉移至台灣及其他東南亞國家，如越南、泰國及菲律賓。蘋果也開始評估其供應鏈多樣化的可能，不過該公司目前仍嚴重依賴中國大陸，其中90％以上的硬體都是在中國大陸生產。