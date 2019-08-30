對抗市場大幅震盪！投信：資金轉向穩中求益資產　不用怕川普推文風向

▲ 川普言論常造成股市波動，被外界笑稱「最準的投顧是『川普投顧』」。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

中美貿易戰再度全面升級，中美雙方互徵關稅，國際股市流彈四竄，近期美股一天跌3%、5%是家常便飯，利率倒掛也變成不是特例了，這也是2007年6月以來首見的現象。

國泰投信指出，現在正是重新審視投資組合的時機，將資金轉向可以穩中求益的資產，擁有高求償順位及擔保品雙重防護的優先擔保債，就不用管川普發什麼推文，股市震盪也不必捶心肝。

請繼續往下閱讀...

國泰投信債券投資部經理人王心怡指出，台灣人偏好高收益率的商品，高收益債基金的規模歷年來居高不下，從基本面來看，成熟國家的高收益債市場仍然較為穩健，且聯準會貨幣政策轉鴿，可有效降低企業借貸成本，債券市場投資價值浮現。

不過，現階段市場震盪較大，投資高收益型資產，應挑選優先擔保債券基金，幫債券型資產多一層保護傘。優先擔保債券具備「高求償順位」及「擔保品」2大優勢，如遇發行債券的公司違約時，債券投資人可以獲得優先受償權，相對無擔保債券、次順位債券…等一般債券來得有保障。

因為多了一層防護，優先擔保債券的規模於金融海嘯後快速成長，市值已來到3237億美元，但仍僅佔全球高收益債市的16%，主要是因為多半持有在法人手中，因散戶參與度相對傳統型高收益債來得低，波動度也相對穩定。

▲ 優先擔保債券在波動時比一般債券來得有保障。（示意圖／pixabay）

優先擔保債也在台灣推出，投資人除了享有最喜歡的高收益之外，還多優先擔保的防護及低波動度。國泰主順位資產抵押高收益債券基金於2018年5月成立，提供投資人兼具良好收益與抗波動之債券投資標的。

展望未來，王心怡補充，對於投資人擔心的殖利率倒掛問題，過去10次發生倒掛中，有7次於未來20個月進入景氣衰退期，2次未進入衰退期，1次不明顯。但導致景氣衰退的利率倒掛，通常伴隨二個現象，一是為了抗通膨而升息，景氣因而降溫；二是升息過程引起金融條件吃緊，戳破實體經濟泡沫，引發金融危機，目前此二條件都不存在。

所以，發生殖利率倒掛現象未必進入衰退。建議投資人可以換個角度思考，這個訊號反倒提供一個契機思考投資配置，在市場波動加大，風險意識提高情況下，優先擔保債券基金是最適合做為主要資產配置的標的。