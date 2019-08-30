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商業周刊／在廢墟辦五星級婚禮！　解讀君品「宴會Airbnb」大計

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圖／商業周刊提供。

▲雲品國際總經理丁原偉說，君品平台開啟了婚宴創意發想，「我最近就相中一個場地，荒涼又淒美，雜草長得比我還高。」（圖／商業周刊／攝影郭涵羚）

文／李雅筑

沒有門、沒有窗、沒有水、沒有電，斑駁的牆上，掛著蜘蛛網，怎麼看，都是個廢墟。

「8月底要在這辦婚禮？」雲品國際酒店總經理丁原偉回憶，當時他倒抽一口氣，好心和業主說，會將蜘蛛網清乾淨，對方卻連忙回絕，這是無價的裝飾，年輕人很愛這一味。「我快昏倒了，我20多年經驗，是不是做錯了？」他滿腹疑問。

請繼續往下閱讀...

廢墟和五星級飯店集團，怎麼會兜在一起？今年3月，雲品集團推出台灣首個宴會平台「君品collection」，集結自家旗下及外部逾20個宴會空間，包含郵輪、古蹟等，由每年吸引千對新人排隊結婚的君品飯店，提供宴會一條龍服務。

但營運至今，成交量最多的，既不是旗下飯店，也不是其他宴會廳，而是這家以廢墟感聞名的MAK7攝影棚。這讓丁原偉如今逢人就問：「你有沒有爛掉的房子可以出租？」

首創自家服務搬到外部場地

辦桌，這個傳統宴會生意，過去10多年，典華幸福機構靠著中價位、多種類宴會廳，站穩市場龍頭。在飯店業，比拚的是砸大錢、搞裝潢，如台北文華東方酒店，起桌價是2萬9千元。隨著競爭者眾、結婚新人數下降，君品做為後起之秀，得靠創新出頭。

君品平台的概念，是源自民宿共享平台Airbnb。雲朗觀光集團執行長張安平從去年開始，多次在會議提到Airbnb的服務故事，接著問：「民宿主人能夠客製化待客，飯店為什麼做不到？」

丁原偉思考，Airbnb強調共享價值，對飯店來說，若能藉由既有的婚宴企畫能力，與其他宴會廳空間合作，將能深化服務力道。「這跟過去差別在於，可提供客人想要的體驗。」

他解釋，過去君品舉辦婚禮，也是依照新人喜好來變換風格，但常受限於場地。現在有了平台，打破空間要素，可創造獨特的沉浸式體驗。

比如，在1200坪豪華別墅中，新人能享有管家、傭人、主廚等客製化服務；門口的小招牌，還將換上顧客姓氏，宛如豪宅的主人。

對外部單位來說，過去做宴會生意得找外燴等，利潤被瓜分；如今在平台免上架費，降低獲客成本，打著君品的招牌，還可拉升產品價格，純賺場地費用。對君品而言，對比在自家做生意，稅前淨利約10％到20％，如今透過外部場地，有更多彈性能計算成本，利潤約可提升2倍到3倍之多。

難題：不熟環境拉升出錯率

不過，不少婚宴同業認為，該平台看似低成本、輕資產模式，但也存在風險。例如品牌匹配力問題，晶華飯店總經理吳偉正解釋，像晶華在婚宴合作上，多與集團內部或一級業者合作，才能整合雙方資源，相互導客。

同時，還有磨合期的難題。典華幸福機構整合長林廣哲就提醒，婚禮的流程細節繁雜，當君品團隊在不熟悉的場地工作，出錯率就拉升。

但丁原偉認為：「要做差異化，就要挑難的做。」事實上，這門生意還做到國外，今年8月，該平台上架15家國際飯店，由君品企畫婚禮，與當地飯店溝通細節，是台灣首家飯店進軍峇里島婚禮市場。

他看中的不僅是婚禮，還有2大商機，成功說服國際業者加入平台。其一是結婚紀念日，他估計，全台至少有50萬對夫妻想升溫關係，這群潛在客戶1年數量比新人多3倍；再者是禮券市場，業務員的獎勵制度，往往一出手都是10萬元以上訂單。

不過，在這背後，如何做到細膩服務，創造出跟過往一樣的標準，是最大挑戰，也是不少同業難跨越的門檻。比如在「廢墟」舉辦婚禮，需要以往的2倍人力，照道理，君品得招聘人才，但丁原偉說，不必增加人力，因君品早已培養一批即戰力員工。

2年前，君品進軍千桌的大型外燴市場，他親自領軍，集結中南部飯店的40名員工到台北受訓。如今，君品握有63名企畫人員，是同業中數一數二，其中，4名企畫人員為拉攏生意，還進駐到珠寶店、婚紗店、西服店內，深入理解新人需求，提升平台服務。

政治大學商學院副院長邱奕嘉認為，因目前業者不多，平台經濟規模仍有限，未來得透過養客，吸引婚禮周邊業者加入，甚至是飯店同業一起競爭，才能擴大打造產業的生態系，創造更多動能。

看來，君品平台的下一步，除了得盤點內部管理狀況，也得思考外部合作，才能發揮更多價值。但如同丁原偉所述，該平台已打開新視野：誰能想像，五星飯店在廢墟辦婚禮，竟是一門好生意！

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。精彩全文，詳見《商業周刊》1659期。

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