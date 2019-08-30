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台股收盤大漲155點飛越10,600點　三大法人合計買超175億元

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▲▼ 股市示意圖 。（圖／路透）

▲ 台股今收盤大漲155點。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（30）日開高走高，開盤即站上10,500點，並於盤中大漲超過百點，收盤上漲155點、收在10,618點，漲幅1.49%，成交量1,471.26億元。三大法人合計買超175.14億元，其中自營商買超19.2億元、投信買超2.86億元，外資及陸資買超153.09億元。

電子三雄今日強勢走揚，股王大立光（3008）終場收在3890元、上漲1.17%；台積電（2330）收在259元、上漲1.97%；鴻海（2317）收74.2元，上漲3.2%。

在大型權值股中，台塑化（6505）、台塑（1301）、台化（1326）漲幅皆逾2%，南亞（1303）漲幅也有1.78%，中華電（2412）、聯發科（2454）漲幅則為0.46%、0.55%。

請繼續往下閱讀...

今日類股指數全面收紅，電子、半導體、金融以及部分傳產類股有超過1%漲幅；其他電子、塑膠、油電燃氣則上漲逾2%。

被動元件族群在國巨（2327）領漲下衝高，國巨（2327）、大毅（2478）於盤中攻上漲停，華新科（2492）上漲7.12%、信昌電（6173）大漲9.25%、禾伸堂（3026）與奇力新（2456）漲幅超過6%。

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