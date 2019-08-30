亞馬遜等企業聯合收購迪士尼旗下YES Network八成股權　

▲亞馬遜收購迪士尼旗下體育電視網YES Network八成股權。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

迪士尼日前宣布已將旗下體育電視網YES Network 80%的股份出售給包括亞馬遜在內的投資集團，總金額達34.7億美元（約新台幣1098億元）。

亞馬遜投資集團的成員包括洋基全球企業集團（Yankee Global Enterprise）、辛克萊廣播集團（Sinclair Broadcast Group）、紅鳥資本（Redbird Capital）等。其中，在收購YES Network八成的股權中，洋基全球企業集團持股26%、辛克萊廣播集團持有20%、亞馬遜15%緊追在後，其他投資者則占據剩餘的39%。

請繼續往下閱讀...

迪士尼今年初以710億美元收購21世紀福斯的影視資產，當初迪士尼就被美國司法部要求出售福斯旗下22個地區體育網路，作為收購交易條件之一。YES Network專門播放洋基隊的比賽以及其他本地體育和專業內容。

該投資集團發佈的新聞稿稱，紐約洋基隊、Sinclar和亞馬遜將構成「新的戰略合作夥伴關係」，雖然未具體描述亞馬遜在合作夥伴關係中角色，但提到紐約洋基隊將致力於在開發、生產和行銷方面，利用體育內容吸引全球各地球迷。