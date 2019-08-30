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投資台灣正夯！自動販賣機霸主金雨斥資3億　打造智慧化產線助攻營運

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▲全台自動販賣機霸主金雨企業將斥資3億元，在彰化廠擴增智慧化產線，可望創造在地就業機會。（圖／翻攝自金雨官網）

▲全台自動販賣機霸主金雨企業將斥資3億元，在彰化廠擴增智慧化產線，可望創造在地就業機會。（圖／翻攝自金雨官網）

記者林淑慧／台北報導

中小企業加碼投資台灣再傳喜訊！經濟部投資台灣事務所今（30）日核准最新投資案，全台自動販賣機霸主金雨企業為因應美國客戶要求將中國大陸產線移回臺灣，將斥資3億元在彰化廠擴增智慧化產線，可望創造在地就業機會。

經濟部投資臺灣事務所「中小企業加速投資行動方案」今天召開第7次聯審會議核准自動販賣機霸主金雨、工業活動扳手龍頭伯鑫、專精特殊製程表面處理美上鎂、特殊機械用刀具高偉精密、高精度金屬加工駿辰精密、電子光電的專業廢溶劑處理專家利百景環保科技，6家中小企業加速投資超過36億元，可帶來124個本國就業機會。

請繼續往下閱讀...


生活隨處可見的五花八門自動販賣機，九成九都來自臺灣自動販賣機霸主金雨企業，擁有超過40年技術實力，也是唯一一條龍臺灣研發生產製造的本土販賣機商，全廠專利更高達60餘項，包括黑松、統一、Gogoro電動機車都是它客戶。

經濟部官員指出，金雨除了幫統一、黑松等知名飲料大廠客製化各式自動販賣機外，也研發因應無人化趨勢的智慧型自動販賣機，日前接獲全球彩票機龍頭美國IGT彩券機、Gogoro電動機車充電站訂單，也成為高鐵自動賣販賣機本土開發獨家供應商。

為因應美國客戶要求將中國大陸產線移回臺灣，金雨規劃投資逾3億元在彰化廠擴增智慧化產線以補足產能缺口，並在臺中新設研發中心，招募研發專業人才，以因應越趨多元的販賣機需求，持續開發AI智能產品，結合各式電子無現金支付呈現無人商店，實現智慧城市、智慧校園，使販賣機成為物聯網經濟下重要一環。

依據財報，金雨企業2018年合併營收為3.24億元，稅後淨利達3642萬元，每股稅後純益（EPS）為0.93元 。金雨今年6月召開股東會通過配息0.5元，為該公司19年來首度配息。

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