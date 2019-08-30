住院醫師9月1日納入勞基法　勞動部：4680人受惠...上班工時不再無上限！

▲勞動部公告自9月1日起醫療保健服務業僱用之住院醫師納入「勞動基準法」，同時以84條之1為配套。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部已公告自9月1日起醫療保健服務業僱用之住院醫師納入「勞動基準法」，同時以84條之1為配套（俗稱責任制），屆時，住院醫師每日正常工作時間，每次勤務連同延長工時上限，以及4週總工時320小時為上限，預計將會有4680人受惠。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，住院醫師納入勞基法後，不僅可以跟一般勞工一樣受勞基法保護，還可以加入勞退新制，且最重要的是上班工時可以受到限制，不再沒有天花板，且若超過規定工時，資方還要按照勞基法給付加班費。

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勞動部指出，「受僱醫師應受到與勞工的等同權益保障」是蔡英文總統的重要勞動政見，從9月1日起，醫療保健服務業僱用之住院醫師納入「勞動基準法」，同時以84條之1為配套，這項措施的推動已經進行了3年多，勞動部配合衛福部，與勞資雙方團體共同檢視衛生福利部106年訂定的「住院醫師勞動權益保障及工作時間指引」各項內容的妥適性。

衛福部近日公告，修正「住院醫師勞動權益保障及工作時間指引」及發布「住院醫師適用《勞動基準法》第84條之1約定書範本」，就住院醫師每日正常工作時間，每次勤務連同延長工時上限，以及4週總工時320小時為上限，明確且合乎醫療現場需求規範，除維持工時、例休假之彈性外，並充分保障住院醫師勞動權益。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，住院醫師在還沒納入勞基法時，跟資方簽訂的是民法「雇傭契約」，當時僅有衛福部的工時指引約束，且當時住院醫師也無法加入勞退，如今納入後，每個住院醫師都要跟醫院簽訂約定書，並送往當地主管機關備查。

另外，黃維琛提到，不僅僅是私立醫院的住院醫師有納入勞基法，就算是公立醫院的住院醫師，但並非公務人員法制進用者也一併適用，預估大約有4680人受惠。

