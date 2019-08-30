因應中美貿易戰擴大亞洲網絡　陽明海運新增日本－泰國航線

▲中美貿易戰持續延燒，陽明海運董事長謝志堅認為，今年貨櫃海運將是需求大於供給的一年。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，帶動亞洲區間貨載運量上升，陽明海運宣佈自9月11日起新日本－泰國航線（簡稱 JT1），提供每周一班服務；另外，下半年也將持續佈局東南亞市場，以期挹注公司營運表現。

為擴大亞洲區域航線服務網絡，陽明海運預計自9月11日起新增日本-泰國航線，航線靠港自日本清水(Shimizu)出發，依序靠泊東京(Tokyo)、橫濱(Yokohama)、中停釜山(Pusan)後直達泰國林查班(Laem Chabang)。

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陽明海運主管表示，目前已有JTC、JTX兩組航線提供日本往返泰國直航服務，本次藉由與海洋網聯船務公司(Ocean Network Express Pte. Ltd.)換艙合作，新增JT1週班航線，將可提供客戶日本與泰國區間更多元快速且優質的航線運送服務。

中美貿易戰持續延燒，展望全年航運景氣，依據法國海運諮詢機構 Alphaliner今年初的預測，今年全年航運業貨量將年增 3.8%，而預估貨櫃航運艙位供給率僅成長3.2%，扭轉過去供過於求的情勢。

展望後市，陽明海運看好今年市況將優於去年，不過中美貿易戰的後續發展，仍是影響貨櫃海運的一大變數，目前陽明已將使用在大中華市場的部分艙位移至東南亞，以分散經營風險。