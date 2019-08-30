中秋加碼！威力彩打頭陣下周一加碼2億　頭獎上看3億快試手氣

▲今年中秋加碼將由下周一起跑，威力彩頭獎加碼2億元，預估當天開獎的威力彩頭獎獎金上看3億元。（示意圖／飛來發彩券行提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司近期公布中秋加碼方案，累計加碼總獎金高達5億元，其中威力彩頭獎加碼2億元率先開跑，預估下周一（9月2日）開獎的威力彩頭獎獎金上看3億元，民眾不妨趁著一年一度的中秋加碼機會，趕緊去投注站試試手氣。

這次除了威力彩頭獎加碼2億元備受期待外，威力彩的貳獎已連續7期未開出，目前累積金額已高達5,770萬元，預估開獎當期貳獎總獎金將上看6,000萬元，若幸運一注獨得，可望抱走較平常多5倍的貳獎獎金。

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台彩表示，威力彩的貳獎中獎率約276萬分之一，是頭獎中獎率約2,209萬分之一的8倍，從公益彩券第4屆（2014年）以來，貳獎累計共開出214注，平均單注中獎金額約為1,241萬元。

今年中秋除了9月2日威力彩頭獎加碼2億元外，9月3日大樂透也將加開「100組100萬元」，購買9月3日開獎的大樂透不僅能對例行開獎的億元頭獎，還能再對中秋加碼的100萬元獎項，等於是買一注就有101次的對獎機會。

不過，如果加碼的100組100萬元獎項沒有全數開出的話，未開出的組數將於下一期繼續加開，並以此類推，直到100組100萬元獎項全數有人中獎，或至10月4日活動結束為止。

另外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自9月6日起連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法的猜中「單」或「雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍；今年中秋預估加碼總金額高達5億元。