國賓川菜廳改裝十月開幕　營運走穩盤中股價翻紅

▲台北國賓大飯店今年11月全館客房將全數完成翻新，可望以嶄新面貌爭取更多客源。（圖／台北國賓提供）

記者林淑慧／台北報導

大陸限縮陸客來台自由行，衝擊觀光產業營運，國賓表示，旗下台北館七成客源為日客，陸客影響有限，加上重新改裝的川菜廳也將在十月中旬開幕，挹注營運動能可期，利多消息也激勵國賓盤中股價翻紅。

國賓為上市觀光股，旗下包括台北、新竹及高雄三館，除了七成客源為日客的台北館外，新竹館則以新竹科學園區的商務客為主，高雄館則以自由行客源為主力。國賓今日盤中股價來到每股21.5元。

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國賓近年持續深耕主力客戶、差異化服務，並創新客房、餐飲體驗，同時整合3館資源、強化競爭力；其中，台北國賓的川菜廳預計於10月18日重新開幕，客房自五月起重新改裝，預計於今年11月上旬完工。

國賓主管指出，台北館三至八樓客房重新裝修，使得今年5月8日起的可售客房數從400間下修至228間，影響今年上半年接待旅客量；不過，今年11月起全館客房將全數完成翻新，可望以嶄新面貌爭取更多客源。

依據統計，國賓上半年營收占比為餐飲68%、客房31%及其他1%。上半年度三館旅客人數年增3.2%，其中，高雄館年增15.1%、新竹館年增6.6%，台北館則年減12.2%。

依據財報，國賓今年上半年合併營收為14.66億元，年減2.03％，毛利率達41.24％、營益率10.22％，低於去年同期43.69％、14.31％；但在業外收益增加、所得稅費用減少下，歸屬母公司稅後淨利1.78億元，年增2％，每股稅後盈餘（EPS）為0.49元，優於去年同期的0.48元。