專訪／華映員工：擔心領不到資遣費　自主發起簽署「政府代償申請書」自救

▲華映員工打包私人物品離開。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／龍潭報導

華映計畫大量解僱2100位員工，內部氣氛相當低迷，華映員工接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，大家心情都很無奈，擔心領不到資遣費，有同仁因此主動發起簽署「政府代償申請書」，要自力救濟，大部分同仁都已經連署蓋章，希望獲得保障。

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▲華映員工打包私人物品離開。（圖／記者姚惠茹攝）

華映員工Ａ先生表示：「公司有說明天就要斷電，所以員工都有心理準備，星期一不用來上班，事實上，這兩天，大家都已經把辦公室整理乾淨，就等著今天下班前，看公司會不會發出公告，公司要大家都以公告為主，確定的話，就不用來上班，而且公司有說，要給大家在家帶薪休假。」

▲華映員工打包私人物品。（圖／記者張榮恩攝）

華映廠目前已經停工，但華映員工Ａ先生表示，有些設備無法斷電，所以要維持基本電力運轉，否則設備會壞掉。「現在，大家都很擔心領不到資遣費，所以內部已經有串連，先簽類似政府代償的申請書，幾乎大部分的同仁都有連署蓋章，但是如果公司今天下班前沒有公告，星期一還是要來上班。」

▲華映員工打包私人物品。（圖／記者張榮恩攝）

華映員工Ａ先生表示，大部分辦公室的人都被通知要把東西收一收，就連公務用的手機都已經收走，私人物品也都帶走，現在剩下沒有多少人，只有財務、人資會留下來做收尾動作，所以東西沒有收。

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