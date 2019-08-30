直擊華映龍潭總部／員工無奈忙打包　「明天斷電，已有心理準備不用上班了」

▲面板廠華映。（圖／記者張榮恩攝）

記者姚惠茹／龍潭報導

華映證實要大量解僱員工，人數預估多達2100位，《ETtoday新聞雲》今（30）日前往華映龍潭總部直擊，只見不少華映員工已經將私人物品打包，找親友或叫計程車來接送搬運，準備離開公司。員工無奈表示「公司已經通知，明天就會斷電，這兩天，大家都已經把辦公室清空。」

今日一早，華映的員工接駁專車，仍然進出桃園龍潭廠區，但是搭乘的人數不多，倒是整個早上，有不少員工帶著打包好的行李離開公司，有些員工是請朋友來接送，搬運私人物品，也有員工直接叫計程車來搭載。

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▲華映員工打包私人物品離開。（圖／記者張榮恩攝）

華映員工對《ETtoday新聞雲》記者說，公司有提早通知公司會斷電，不少人從昨晚就開始無奈忙著打包東西，至於辦公室的東西則是都已經收得差不多， 因為公司有通知同仁，明天宿舍就會斷電，沒有電梯可以使用，所以大家連夜忙著打包行李，趕在今天把東西運走。

▲華映員工打包私人物品離開。（圖／記者張榮恩攝）

華映員工說，辦公室東西已經收得差不多，就連公務機都被公司收走，「因為明天斷電，大家已經有心理準備，星期一不用上班了」，只剩下必要的財務、人資，還留著做收尾處理動作。

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