勞動部召集11家外送業者訂下「安全指引」　最快9月上路

▲勞動部將擬出食物外送作業安全指引，以保障外送員安全。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

近來外送員被撞、碰撞等事故災害頻傳，外送員的職業安全引起外界關注。勞動部職安署指出，為保護食物外送員作業安全，在昨（29）日邀集11家外送業者召開「研商食物外送員作業安全保護事宜會議」，訂定「食物外送作業安全指引」希望能保護外送員安全，而這項指引最快會在9月上路。

職安署表示，外送員在戶外高氣溫環境下作業，有可能引起熱疾病危害，在此也特別呼籲業者對食物外送作業，應提供符合規定的職業安全衛生設施及措施，設置職業安全衛生管理單位或管理人員從事安全衛生管理，對食物外送員施以從事工作與預防災害事故所必要的安全衛生教育訓練，以增進安全意識，並訂定事實外送需要的安全衛生工作守則，供外送員遵守。

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職安署說，像是因天然災害宣布停班時，就應停止外送作業，以維護外送員的生命安全。

職安署指出，昨天與會的11家業者中，除了Uber Eats、FoodPanda、lalamove這3家業者外以跟外送員為「承攬契約」為由拒絕遵守指引外，剩下的8家業者均承諾，只要主管機關訂出完整的「食物外送作業安全指引」就會遵守，以保障外送員的安全。

職安署解釋，這個「指引」屬於一種行政指導，是依照職安法第5條，「雇主使勞工從事工作，應在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。」既然是依照職安法來訂下行政指導，因此業者違規的話，勞動部將會依法開罰；而這個「食物外送作業安全指引」最快會在9月上路。

至於Uber Eats、FoodPanda、lalamove這3家業者，目前以承攬契約為由拒絕遵守安全指引，職安署則表示，不是業者說簽個承攬契約就代表是承攬契約，未來還是會以勞雇的實質認定（包括經濟組織、指揮監督等部分）來判斷，具體而言就像規定外送員要穿制服，或是要在多少時間內送達等這就列入在指揮監督的範圍內；職安署進一步透露，如果等安全指引出來，業者並沒有遵照指引，且又被判定為勞雇關係的話，屆時將會依照職安法開罰。

