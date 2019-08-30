影／股票有量才會漲？專家破解兩大操作迷思　

記者陳心怡／台北報導

在本周的《雲端最有錢》節目中，來賓 股民百憂解阿斯匹靈 在今年四月就大膽預測，下半年會發亮的寶石股，就是5G裡的散熱原件，像是雙鴻（3324）、泰碩（3338），在一年內已經漲超過5倍，要持續觀察，等利空的時候再進場，利空不跌是買點；利多不漲是賣點。

在操作上，往往投資人在選股上會有些迷思，專家破解兩大迷思。首先，有人認為有量才會上漲，成長股達人蕭非凡則認為，沒有量也會漲，但是要大漲一定要有大量，因此很多成長型股票都是從沒有量做到大量、甚至是爆量，沒有量代表市場不認識它，不知道它的好，爆量是代表全世界都知道它。

投資人另一個迷思是，獲利下滑代表競爭優勢不在嗎？ 阿斯匹靈 表示，有時候是外在因素影響，跟公司競爭力無關。價值投資達人雷浩斯說：「獲利下滑要看跟同業比的狀況，有競爭力的公司損失幅度相較起來比較小。」

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