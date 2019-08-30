颱風攪局！8月全台房市買氣「北溫南冷」

▲據房仲業者統計，全台交易量較7月減少。（圖／記者湯興漢攝）

記者張菱育／台北報導

8月適逢暑假與民俗月來臨，加上西南風盛行，對流旺盛造成連日大雨，以及2個颱風侵襲，讓民眾購屋腳步放緩，據房仲業者統計，全台交易量較7月減少，呈現「北溫南冷」格局。

根據永慶房產集團研展中心統計，全台8月內部交易量較7月量縮9%、較去年同期成長17%，其中月增減幅部分，又以台南減少15%最多；年增減幅部分，新竹縣市交易量增24%最多。

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永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，近期中美貿易戰升溫，讓買方購屋信心不足，付斡、出價意願降低，不過，觀察8月看屋量較7月有5%的增幅，顯示民眾看屋仍積極，但連日降雨、天候不佳，讓看屋行程受影響，猶豫期拉長，購屋態度轉趨保守。

但是台商回流與轉單效應新聞持續發酵，謝志傑指出，部分屋主期待房市回溫，不願意讓價出售，在買賣雙方價格難有共識的狀況下，8月房市交易量下滑。至於各都房價變化，則呈現持平或正負2%內的區間整理，波動不大，仍處谷底平盤整理區間。

而台灣房屋8月交易狀況，整體交易量月增1.4%、價增1%；交易量年增幅6.7%、價格年增幅4.9%。其中交易量又以台中月增幅最多，達8.6%。

台灣房屋台中青海特許加盟店店長江育德表示，今年自住買氣持續增溫，尤其觀念新的購屋族，趁著本月積極議價，電梯大樓和別墅等中高總價的產品交易也增，顯示有購屋經驗的換屋族群，更懂得掌握市場機會點。此外，小型置產買方也逐漸增加，房價下修後，不動產的租金投報率上升，增加了長線置產的誘因，因此舊公寓和透天隔間套房等收益型產品交易也有增溫。