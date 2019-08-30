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台經院：7月製造業景氣燈號仍呈衰退藍燈　但台商回流有助下半年景氣

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▲▼台經院今公布最新景氣動向調查。（圖／記者余弦妙攝）

▲台經院公布7月製造業景氣燈號。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台經院今（30）日公布7月國內製造業景氣概況，主要受到美國、中國及歐元區第二季經濟成長同步下滑，加上美中貿易爭端未解，廠商多半保守觀望，使得主要國家製造業採購經理人(PMI)數據依舊疲弱，凸顯需求低迷與貿易戰的不確定性，拖累全球景氣能見度；製造業景氣信號值由108年6月的9.70分，減少0.31分至7月的9.39分，燈號續維持在衰退的藍燈。

台經院指出，從細部產業來看，在印刷業方面，儘管外銷表現不佳，影響印刷品需求，仍受惠於內需市場熱絡，加上進入暑假飲料旺季，有利於帶動市場需求，且受到紙漿與廢紙價格下滑影響紙品價格走勢，有助於印刷成本支出降低，因此本月印刷及資料儲存媒體複製業景氣燈號，由衰退的藍燈轉為持平的綠燈。

請繼續往下閱讀...

而在化學材料業方面，國際油價續居低檔，加上美中貿易紛爭未解，廠商保守觀望，令化學品外銷訂單與化學原材料生產指數表現仍維持負成長，拖累需求面與售價面指標，故7月化學材料業景氣續維持衰退的藍燈。

對於未來的觀察，台經院表示，自去年Q4以來，隨著中美貿易戰紛爭越演越烈，國內外各主要預測機構陸續因不確定因素升溫而下修今年全球景氣預估，台灣出口及外需訂單也跌入負成長態勢。儘管國際經濟表現疲弱，然國內受惠於企業轉單及生產線轉移，上半年內需成長動能表現仍穩。

隨著廠商庫存調整逐漸完成，時序進入電子零組件產業旺季，外需狀況亦有逐漸回穩的跡象；另外，受惠於半導體大廠持續精進製程、科技大廠加碼投資台灣、台商回流爆發等因素影響下，台灣國內投資動能持續轉強，不僅支撐下半年台灣景氣，對於提振製造業景氣亦有所幫助。

▼台經院公布製造業最新景氣調查。（圖／台經院提供

▲▼台經院公布製造業最新景氣調查。（圖／記者余弦妙攝）

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