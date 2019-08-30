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中秋節將到！防豬瘟「零」漏洞　民眾勿帶含肉月餅入境

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▲▼月餅,糕餅。（圖／翻攝自pixabay）

▲中秋節到，月餅的需求量也大增，財政部提醒民眾勿攜帶含肉月餅入境，以免成為防豬瘟漏洞，甚至可能遭罰。（圖／翻攝自pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署今（30）日表示，目前亞洲地區已有中國大陸、蒙古、越南、緬甸、柬埔寨、寮國及北韓等七個國家淪為疫區，適逢中秋節將至，月餅的需求量也大增，民眾可能自該等疫區進口或攜帶含肉月餅入境。

關務署呼籲民眾避免郵寄、快遞或攜帶含肉食品或中秋月餅，並請疫區親友不要郵寄或以快遞方式寄送含肉中秋月餅，與海關及防疫機關合作防疫，聯手防杜破口。

請繼續往下閱讀...

關務署表示，目前所有入境旅客託運行李，一律經X光檢查；高風險地區入境旅客手提行李均已實施全面X光或人工檢查；進口郵包及快遞貨物皆經過X光機掃描，遇有影像疑屬肉製品者，均拆包檢查，並移請防疫主管機關辦理；另防檢局也派有檢疫犬在郵包區及快遞貨物理貨區嗅聞巡查，以防範非洲豬瘟透過各種管道入侵台灣。為避免有疏漏，防疫情需要全民合作，如有攜帶含肉製品，民眾應誠實主動向海關申報。

如果疫區親友寄送月餅入境，務必確認是否含有肉製品，並應主動向海關誠實申報，有相關疑問亦可洽防檢局專線諮詢(0800-761590)，切勿擅自進口或攜帶未經檢疫之豬肉製品或含肉月餅入境，以免遭罰。

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